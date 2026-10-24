У Франції сталася стрілянина: є постраждалі

Французька влада розслідує стрілянину в передмісті Парижа як расистський напад

У передмісті Парижа сталася стрілянина, унаслідок якої загинула одна людина, а п'ятеро інших зазнали поранень. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

39-річний підозрюваний на ім'я Кевін Т. відкрив вогонь з автоматичної зброї в трьох різних локаціях: на автозаправній станції, у медичному центрі та на дитячому майданчику. Серед поранених є 12-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав цей інцидент терористичним та расистським нападом, зазначивши, що стрілець свідомо обирав жертв на основі їхнього кольору шкіри та релігії.

Антитерористична прокуратура Франції (PNAT) офіційно розпочала розслідування за ознаками насильства, натхненого ультраправими ідеями. Мер міста Трапп Алі Рабех та інші місцеві посадовці також охарактеризували напад як расистський та ісламофобський.

Подія сталася на тлі підвищеної суспільної напруженості в країні, спричиненої нещодавніми загальнонаціональними протестами та дебатами навколо проблем міграції та вандалізму в французьких містах. За інформацією представників місцевої влади, серед потерпілих є особи африканського та північноафриканського походження.

Як відомо, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі запровадити локальні комендантські години після масових заворушень, які охопили низку французьких міст. Обмеження мають запобігти новим випадкам насильства, погромам і мародерству.

Нагадаємо, у Йорданії щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини під час похоронної церемонії біля церкви в провінції Карак. Ще десятеро людей дістали поранення.

За даними державного мовника Йорданії, напад стався в п’ятницю, 23 жовтня. Двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь по людях, які зібралися на похорон. За словами очевидця, один із нападників мав гвинтівку, інший – пістолет. Стрілянина тривала кілька хвилин.