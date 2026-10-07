Reuters: Шкільні протести у Франції призвели до найбільшої кількості жертв за десятиліття

Протести супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією

Францією прокотилася хвиля масштабних демонстрацій, у яких взяли участь від 250 до 450 тис. студентів, батьків та освітян. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Акції супроводжувалися жорсткими сутичками з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ і водомети у Парижі, Тулузі, Страсбурзі та інших містах. Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню назвав ці події найжорсткішими студентськими виступами за останні десятиліття.

Під час заворушень поранення отримали щонайменше 215 підлітків, 85 шкільних працівників та понад 700 силовиків, а сотні осіб опинилися під арештом. Незадоволення школярів викликане аварійним станом навчальних закладів, нестачею вчителів і високим навантаженням.

Ситуація ускладнюється політичною нестабільністю та бюджетною кризою в країні: уряд намагається скоротити дефіцит на тлі зростання держборгу, тоді як президент Еммануель Макрон скликав термінову нараду урядовців для пошуку шляхів вирішення освітніх проблем.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

Як повідомлялося, у Франції 15-річний школяр втратив кисть внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував протести французьких старшокласників. Трамп заявив, що протести у Франції нібито пов’язані з ісламом.