Розстріл у прямому ефірі: Пентагон назвав дату страти убивці 13-ти людей

Це буде перша військова страта в США від 1961 року, а жодну страту в країні досі не транслювали

Смертний вирок колишньому майору американської армії Нідалу Хасану, який у 2009 році вбив 13 людей на базі Форт-Гуд, виконають 3 грудня о 13:00 за місцевим часом. Його розстріляє команда військовослужбовців, а Пентагон підтвердив, що страту покажуть наживо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Про плани трансляції в Пентагоні повідомили 8 жовтня. Перед цим міністр війни США Піт Гегсет в інтерв'ю консервативному телеканалу Real America’s Voice, яке дав під час візиту на авіаносець USS Abraham Lincoln, заявив, що громадськість зможе спостерігати за виконанням вироку. «Він отримає розстрільну команду з військовослужбовців, і ми подбаємо про те, щоб люди могли це побачити», – сказав Гегсет. Після цього представник оборонного відомства підтвердив, що страту покажуть у прямому ефірі. Подробиці організації трансляції мають повідомити пізніше.

Страту призначено на четвер, 3 грудня 2026 року, на базі Форт-Гуд у Техасі. О 13:00 за центральним часом США (це 21:00 за київським) – саме тоді, коли в 2009 році почалася стрілянина. Незрозуміло, чи будуть на місці присутні глядачі або представники військового керівництва. За даними Al Jazeera, жодну федеральну чи штатну страту в США досі не транслювали.

Якщо вирок виконають, це стане першою військовою стратою в країні від 1961 року. Тоді рядового Джона Беннетта стратили через повішення. Останній відомий розстріл у межах американської військової юстиції відбувся ще в 1945 році.

Що відомо про злочин Нідала Хасана

Нідал Хасан був майором армії США та працював військовим психіатром. 5 листопада 2009 року він відкрив вогонь у центрі підготовки військовослужбовців на базі Форт-Гуд перед відправленням за кордон. Унаслідок стрілянини загинули 13 людей, ще 32 дістали поранення. Під час нападу Хасан вигукував «Аллаху акбар». Стрільця зупинив поліцейський, який у нього вистрілив: Хасан зазнав тяжких поранень, залишився частково паралізованим і пересувається на колісному кріслі.

Затримання Нідала Хасана у Форт-Гуді фото: АР

У серпні 2013 року військовий суд визнав Хасана винним у навмисних убивствах та замахах на вбивство й засудив до смертної кари. Під час процесу він представляв себе самостійно, не викликав свідків і не давав свідчень. Відтоді він перебуває у військовій в'язниці Форт-Ліавенворт у штаті Канзас.

Смертний вирок військового суду не може бути виконаний без схвалення президента. Рішення про страту розстрілом на початку жовтня оголосив речник Пентагону Шон Парнелл: його ухвалили за рекомендацією Гегсета, а Дональд Трамп погодив.

Чи справді вирок виконають 3 грудня

Дата ще не гарантує, що страту проведуть саме цього дня. За словами експертів із військового права, Хасан може звернутися до цивільного суду з клопотанням про перегляд законності утримання під вартою, і такий процес здатен суттєво відтермінувати виконання вироку.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару за певні злочини, скоєні у Вашингтоні. Президент наголошував, що відновлення смертної кари стало одним із пріоритетів його адміністрації.