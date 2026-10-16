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Франція передала Україні всі обіцяні ліцензії на виробництво зброї

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Франція передала Україні всі обіцяні ліцензії на виробництво зброї
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі
скриншот із відео

Київ зможе виготовляти французькі ракети й авіабомби та прискорює розробку системи FREYJA

Україна отримала всі ліцензії на виробництво озброєння, які раніше обіцяла передати Франція. Під час переговорів із президентом Емманюелем Макроном Володимир Зеленський також домовився про нові пакети військової допомоги для української авіації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України.

За словами Зеленського, зустріч із французьким лідером була «дуже предметною». Окрім передачі ліцензій, сторони обговорили посилення оборонної співпраці та прискорення розробки європейської антибалістичної системи FREYJA.

Раніше Емманюель Макрон заявляв, що Франція передасть Україні ліцензії на виробництво трьох видів високоточного озброєння. Йдеться про:

  • зенітні ракети Aster-30 для систем протиповітряної оборони SAMP/T;
  • керовані авіаційні бомби AASM Hammer;
  • крилаті ракети SCALP.

Про відповідні домовленості французький президент повідомив у липні після засідання Антибалістичної коаліції. Детальніше про попередні заяви Парижа щодо ліцензій на виробництво озброєння «Главком» писав у матеріалі про передачу Україні ліцензій на французькі ракети.

Отримання ліцензій створює підґрунтя для локалізації виробництва цих зразків озброєння в Україні. Водночас у своєму повідомленні Зеленський не уточнив, коли саме українські підприємства зможуть розпочати виробництво, де розміщуватимуться потужності та яких обсягів випуску планують досягти.

Франція готує нову допомогу українській авіації

Зеленський повідомив, що вже цього місяця Україна очікує нові пакети військової допомоги для посилення авіації. Президент не розкрив, яке саме обладнання та озброєння увійде до цих поставок.

Окремою темою переговорів стала FREYJA – проєкт антибалістичної системи, над якою Україна працює разом із європейськими партнерами. Сторони домовилися прискорити роботу над нею. Раніше Зеленський пояснював, що система має допомогти перехоплювати балістичні ракети та посилити захист українського й європейського повітряного простору. 

Зеленський згадав про російський удар по Луцьку

Переговори президентів відбувалися на тлі російської атаки на енергетичну інфраструктуру Луцька. Унаслідок удару безпілотника в місті виникли перебої з електропостачанням.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує атакувати об’єкти, від яких залежить повсякденне життя українців. Він також заявив, що Москва знехтувала пропозицією президента США припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

«Росія демонстративно знехтувала пропозицією американського президента припинити вогонь по енергетиці. І зараз користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань всьому, що підтримує звичайне життя», – заявив глава держави.

Нагадаємо, Україна та європейські партнери також працюють над створенням спільної системи захисту від балістичних ракет у межах програми FREYJA. До проєкту залучені держави та оборонні компанії Європи.

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Теги: Франція Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон балістичні ракети

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