У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих

Після нападу силовики прибули на місце події та почали переслідувати підозрюваних

Унаслідок нападу також є поранені. Правоохоронці розшукують озброєних чоловіків, які відкрили вогонь по людях

У Йорданії щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини під час похоронної церемонії біля церкви в провінції Карак. Ще десятеро людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними державного мовника Йорданії, напад стався в п’ятницю, 23 жовтня. Двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь по людях, які зібралися на похорон. За словами очевидця, один із нападників мав гвинтівку, інший – пістолет. Стрілянина тривала кілька хвилин.

Після нападу силовики прибули на місце події та почали переслідувати підозрюваних. За попередньою інформацією, чоловіки втекли, а правоохоронці розпочали розслідування.

Наразі офіційних даних про особи нападників і мотив стрілянини немає. Відповідальність за напад поки що не взяла на себе жодна організація.

Варто нагадати, що підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів завдало удару по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії. Про це повідомив офіційний представник збройних сил руху Ях’я Сарія