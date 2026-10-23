Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих
Після нападу силовики прибули на місце події та почали переслідувати підозрюваних
фото: Reuters

Унаслідок нападу також є поранені. Правоохоронці розшукують озброєних чоловіків, які відкрили вогонь по людях

У Йорданії щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини під час похоронної церемонії біля церкви в провінції Карак. Ще десятеро людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За даними державного мовника Йорданії, напад стався в п’ятницю, 23 жовтня. Двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь по людях, які зібралися на похорон. За словами очевидця, один із нападників мав гвинтівку, інший – пістолет. Стрілянина тривала кілька хвилин.

Після нападу силовики прибули на місце події та почали переслідувати підозрюваних. За попередньою інформацією, чоловіки втекли, а правоохоронці розпочали розслідування.

Наразі офіційних даних про особи нападників і мотив стрілянини немає. Відповідальність за напад поки що не взяла на себе жодна організація.

Варто нагадати, що підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів завдало удару по будівлі міністерства оборони Саудівської Аравії. Про це повідомив офіційний представник збройних сил руху Ях’я Сарія

Читайте також:

Теги: кримінал стрілянина Йорданія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними слідства, Ісаєнко не вказав у щорічних деклараціях за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області
Суд виніс вирок ексголові Держлікслужби за прихований будинок
21 жовтня, 18:21
Американська сторона пов’язує його з організацією операції, під час якої збили літаки
США видали ордер на арешт колишнього лідера Куби
19 жовтня, 18:09
Підрозділ створили для оперативного реагування на загрози підвищеного рівня небезпеки
Спецпідрозділ «Скорпіон» залучено до розшуку вбивці п’ятьох військових на Харківщині
14 жовтня, 14:10
До розшуку залучені військові правоохоронці Харківського зонального відділу ВСП
Убивство п’ятьох військових на Харківщині: з’явилися нові деталі
14 жовтня, 13:37
Поліцейські затримали 23-річного чоловіка
Чоловік із сокирою напав на людей у гіпермаркеті Ковеля: троє поранених
6 жовтня, 18:24
Ультиматум передбачає виплату $400 тис. В іншому разі хакери погрожують оприлюднити викрадену інформацію
АТБ зламали: хакери виставили компанії ультиматум (оновлено)
5 жовтня, 15:39
На кадрах, які поширюються в соцмережах та ізраїльських медіа, видно різке падіння висоти літака
Захоплення літака Flydubai. Пілот міг намагатися вбити себе та пасажирів (відео) – ЗМІ
30 вересня, 12:02
Пневматичний пістолет правоохоронці вилучили та направили на експертизу
Миколаїв: підліток влаштував стрілянину в тролейбусі
25 вересня, 15:44
У результаті організатори схеми виманили у громадян мільйони гривень
«Вам належить компенсація»: поліція викрила мільйонну схему шахраїв
25 вересня, 15:23

Соціум

У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих
У Йорданії почалася стрілянина під час похорону: щонайменше семеро загиблих
Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)
Повітряні кулі з вибухівкою та дронами наближаються до Москви (відео)
Британія та Франція вперше відпрацювали спільний ядерний удар
Британія та Франція вперше відпрацювали спільний ядерний удар
Дрон впав на території московського аеропорту (фото)
Дрон впав на території московського аеропорту (фото)
Масована атака дронів на Москву. Терміново евакуйовано три міністерства РФ
Масована атака дронів на Москву. Терміново евакуйовано три міністерства РФ
Авіаційний колапс: найбільший літак світу кружляє над російським регіоном в очікуванні посадки
Авіаційний колапс: найбільший літак світу кружляє над російським регіоном в очікуванні посадки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
140K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
56K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
Сьогодні, 17:30
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
Сьогодні, 14:57
Росія атакувала енергетику восьми областей: де зникло світло
Сьогодні, 10:46
Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Сьогодні, 10:23
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
Сьогодні, 09:56
Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua