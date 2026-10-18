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Постраждали Rolex та Louis Vuitton: у Франції внаслідок протестів розграбовано 1500 магазинів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Постраждали Rolex та Louis Vuitton: у Франції внаслідок протестів розграбовано 1500 магазинів
Наслідки погромів у Марселі
фото: Reuters

Після суботніх протестів затримали 1800 людей

У Франції близько 1500 торговельних закладів зазнали пошкоджень унаслідок заворушень, що сталися напередодні. Попередні оцінки свідчать, що загальні збитки можуть сягнути кількох сотень мільйонів євро. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Федерації торгівлі та дистрибуції Франції Александр Бомпар в ефірі телеканалу LCI.

За словами Александра Бомпара, наразі ще зарано визначати остаточний масштаб руйнувань, однак наслідки для торговельного сектору вже є «значними».

«У всій французькій торгівлі безпосередньо постраждали 1500 підприємців», – сказав Бомпар, додавши, що сума збитків буде «дуже великою». Він попередньо оцінив їх у кілька сотень мільйонів євро.

Відомо, що у Марселі протестувальники пограбували магазини Rolex та Louis Vuitton.

Напередодні близько опівночі глава французького уряду попередив про «серйозні наслідки» погромів для країни та повідомив, що доручив міністрам допомогти підприємцям, чиї заклади постраждали.

Він наголосив, що «відповідальність за руйнування не повинні нести ті, хто не причетний до насильства». Прем’єр також виступив за прискорення розгляду законопроєкту, який передбачає стягнення вартості завданих збитків із винуватців.

За оновленими даними Міністерства внутрішніх справ Франції, після суботніх протестів затримали 1800 людей.

Глава відомства Лоран Нуньєс повідомив, що під час заворушень поранень зазнали понад 600 поліцейських, жандармів і пожежників. Він уточнив, що ці цифри попередні, а матеріальні збитки значні.

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«Демонстрації – це основоположне право. Влаштовувати заворушення, діючи насильницьки й узгоджено, – ні», – написав Нуньєс у соцмережі X.

Міністр також звинуватив ультраліві угруповання в організації насильства. За його словами, правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити причетних до нападів і пограбувань.

Перша хвиля протестів у Франції піднялася наприкінці вересня. Їхніми головними учасниками були старшокласники, які вимагали підвищення якості шкільної освіти та рівня фінансування державних шкіл. Їх підтримали студенти вишів, батьки та педагоги. Далі спектр незадоволеності розширився. До протестів приєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, «Жовті жилети» та інші групи громадян.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.

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Теги: протест Франція активісти студенти

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