У Франції уряд тимчасово заборонив продаж феєрверків

Уряд ухвалив заборону після того, як останніми днями внаслідок пострілів із піротехнічних мінометів постраждали люди

На тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя у Франції заборонили продаж піротехніки до 27 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Таке рішення уряд ухвалив після того, як останніми днями внаслідок пострілів із піротехнічних мінометів постраждали, зокрема, директор школи та вчителька.

«Ці пристрої більше не використовуються для святкування; їх використовують для заподіяння травм людям. Право на протест гарантоване, але права на заподіяння травм не існує. Біля ліцеїв – а іноді й усередині них – феєрверки запускають на рівні грудей у бік поліцейських і жандармів, співробітників Національного департаменту освіти та самих учнів ліцеїв», – сказав співрозмовник у французькому уряді.

Заборона поширюється на феєрверки категорій F2 та F3, використання феєрверків категорії F4, як і раніше, дозволено лише професійним піротехнікам.

Нагадаємо, що протестний рух розпочався у середині вересня, коли французькі старшокласники почали вимагати збільшення ресурсів для освіти та змін у системі вступу до закладів вищої освіти Parcoursup. Паралельно в соціальних мережах поширювалися заклики до демонстрацій через подорожчання пального та загальне зростання вартості життя.

Ситуація загострилася 17 жовтня, коли демонстрації в Парижі та інших містах Франції супроводжувалися зіткненнями з поліцією, підпалами й пограбуваннями магазинів. За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, під час акцій у суботу, 24 жовтня, по всій країні затримали 1435 осіб.

Правоохоронці також повідомили про зіткнення між організованими ультраправими групами та ультралівими активістами в кількох містах. Президент Франції Еммануель Макрон попередив про ризик нових заворушень і заявив, що посилені заходи безпеки залишатимуться чинними.