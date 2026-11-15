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У Франції уряд тимчасово заборонив продаж феєрверків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Франції уряд тимчасово заборонив продаж феєрверків
Заборона поширюється на феєрверки категорій F2 та F3
фото: Sipa (ілюстративне)

Уряд ухвалив заборону після того, як останніми днями внаслідок пострілів із піротехнічних мінометів постраждали люди

На тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя у Франції заборонили продаж піротехніки до 27 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Таке рішення уряд ухвалив після того, як останніми днями внаслідок пострілів із піротехнічних мінометів постраждали, зокрема, директор школи та вчителька.

«Ці пристрої більше не використовуються для святкування; їх використовують для заподіяння травм людям. Право на протест гарантоване, але права на заподіяння травм не існує. Біля ліцеїв – а іноді й усередині них – феєрверки запускають на рівні грудей у бік поліцейських і жандармів, співробітників Національного департаменту освіти та самих учнів ліцеїв», – сказав співрозмовник у французькому уряді.

Заборона поширюється на феєрверки категорій F2 та F3, використання феєрверків категорії F4, як і раніше, дозволено лише професійним піротехнікам.

Нагадаємо, що протестний рух розпочався у середині вересня, коли французькі старшокласники почали вимагати збільшення ресурсів для освіти та змін у системі вступу до закладів вищої освіти Parcoursup. Паралельно в соціальних мережах поширювалися заклики до демонстрацій через подорожчання пального та загальне зростання вартості життя.

Ситуація загострилася 17 жовтня, коли демонстрації в Парижі та інших містах Франції супроводжувалися зіткненнями з поліцією, підпалами й пограбуваннями магазинів. За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, під час акцій у суботу, 24 жовтня, по всій країні затримали 1435 осіб.

Правоохоронці також повідомили про зіткнення між організованими ультраправими групами та ультралівими активістами в кількох містах. Президент Франції Еммануель Макрон попередив про ризик нових заворушень і заявив, що посилені заходи безпеки залишатимуться чинними.

Теги: Франція протест мітинг

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