Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: причини та наслідки для країни

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сутички в Петропавлівській Борщагівці
фото: hromadske.ua

Ми повертаємося до однієї з найбільших проблем країни

Найпростіше було б написати: всі причетні до перекидання автобуса з азовцями мають бути строго покарані. Але це лише 50% справи.

1. Я багато раз говорив, що одна з наших головних проблем – відсутність політиків, які задають загальнонаціональний порядок денний. Точніше є лише дві інституції – антикорупціонери (в широкому розумінні), які монополізували право на визначення «хто є корупціонером» та президент, який задає внутрішню повістку через зовнішню діяльність.

Всі інші політичні і квазі політичні сили задають порядок денний виключно у власних бульбашках. А це, в свою чергу, веде до дуже серйозної сегментації та розшарування суспільства, адже ці бульбашки будують свою ідентичність перш за все на ворожості до інших.

2. У 2022 році у нас утворився певний горизонтальний пакт про те, що є добром, що злом, що можна, а що не можна. Протягом останнього року, як мені здається, відбувається дуже серйозна ерозія цього пакту. Він ще тримається, він доволі міцний, але він все більше роз'їдається.

3. Події в Петропавлівській Борщагівці мають всі ознаки організованого дійства (14-літній пацан, який перелазить через паркан частини, тут же підʼїздить «медсестра-стрімерша», а далі люди, які ненавидять ТЦК і мовчазно сприймають сзчшників відчувають свою безкарність.

І тут ми підходимо до головного: чому вони відчувають свою безкарність? З однієї сторони, бо вони в натовпі. З іншої, всі знають таксу в ТЦК і всі реформи не мають жодного результату. Багато хто знає про фіктивних лікарів, які за відповідну таксу відвезуть тебе на швидкій «на свободу» і т.д. І головне, всі вчора змогли побачити: Жан Новосельцєв, спокійно може стрімити про «будинок тортур» і йому нічого за це нема.

4. Якщо все це спростити: у 2022 році абсолютна більшість сказала: «я – це держава». У 2026 абсолютна більшість говорить: «я за Україну, але держава мені не дуже подобається». Тобто ми повертаємося до однієї з найбільших проблем країни: ми утворилися, як політична нація, але ми ніяк не можемо утворити консенсус з державою.

5. Повторюся, поки горизонтальний договір про те, що можна, а що не можна, відносно міцний. Але ми маємо катастрофічну проблему збільшення розриву і ворожнечі між сегментованими політичними бульбашками. Без загальнонаціонального діалогу – вийти з цієї кризи неможливо. Так само, як неможливо буде це зробити, якщо всі винні у вчорашній історії не будуть жорстко покарані.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Нацгвардія протест українці військові держава поліція влада конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адмірал Джузеппе Каво Драґоне з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим
Візит Військового комітету НАТО до Києва: який сигнал отримала Москва
9 жовтня, 14:04
Повітряна тривога у Києві тривала 30 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 30 хвилин
9 жовтня, 22:30
Український бізнес лякає новий «суспільний договір» від прем’єра Корецького
Бронювання по-новому: чи перетвориться бізнес на міні-ТЦК? Війна і мобілізація
Вчора, 21:00
Після вбивств на Харківщині Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці
Росіянин розповів, як убив п'ятьох бійців 72-ї бригади та рибалку: відео допиту
15 жовтня, 20:01
Рама: У нас є багато доказів іноземного втручання
Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні
19 жовтня, 02:34
Владислава Роговенко зникла із соцмереж після новини про її затримання
Блогерка з Дніпра потрапила за ґрати у США: подробиці
20 жовтня, 13:36
Греки стикаються зі стагнацією зарплат, дорогою орендою та зростанням цін на енергію
Протести в Греції набирають обертів: студенти розбили намети біля парламенту
22 жовтня, 02:35
Бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки
ЗСУ передали привіт Герасимову із «захопленої» росіянами Малокатеринівки на Запоріжжі
18 жовтня, 17:49
Представник Путіна визнав «велику роботу» українського уповноваженого з прав людини
Речник Кремля Пєсков несподівано розхвалив українського посадовця
24 жовтня, 15:49

Вадим Денисенко

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: причини та наслідки для країни
Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: причини та наслідки для країни
Китай за бортом, Європа у пошуку себе. У чому головна проблема України
Китай за бортом, Європа у пошуку себе. У чому головна проблема України
Польське протистояння. Чим це загрожує Україні
Польське протистояння. Чим це загрожує Україні
Кремль готується до двох сценаріїв: як Путін планує досягти своїх цілей
Кремль готується до двох сценаріїв: як Путін планує досягти своїх цілей
ФСБ повертає владу в Росії: чому Путін ризикує стати наступною жертвою спецслужби
ФСБ повертає владу в Росії: чому Путін ризикує стати наступною жертвою спецслужби
Росія хоче розміняти Україну на Іран: чому Києву час виходити за межі переговорів із Трампом
Росія хоче розміняти Україну на Іран: чому Києву час виходити за межі переговорів із Трампом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
161K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
138K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua