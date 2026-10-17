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Палаючі вулиці та сутички з поліцією: у Франції поширються протести

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Палаючі вулиці та сутички з поліцією: у Франції поширються протести
Протести у Франції 17 жовтня
фото: Reuters

Студентський протестний рух перетворюється на національний

У суботу Францію охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Суботні марші стали продовженням багатотижневих бунтів у середніх школах країни та розповсюдилися на понад 140 населених пунктів, зокрема Париж, Ліон, Нант, Ренн і Марсель.

Акції, закликати до яких почали осередки руху «жовтих жилетів», швидко переросли у жорсткі вуличні заворушення. У Марселі мітингувальники тимчасово захопили будівлю міської ради та звалили бюст Маріанни, а в Ліоні люди в масках розгромили й підпалили туристичний офіс.

Загалом від початку учнівських виступів правоохоронці затримали майже 8 тис. осіб, переважно неповнолітніх, а понад 900 силовиків і сотні протестувальників дістали поранення. При цьому правозахисники розслідують понад три десятки випадків перевищення повноважень з боку поліції, зокрема важкі травми підлітків від світлошумових гранат.

Поштовхом до соціального вибуху стала глибока криза у шкільній системі – нестача вчителів, переповнені класи та погана інфраструктура, до чого згодом додалося обурення зростанням цін на пальне через війну в Ірані.

Французький уряд засудив насильство та звинуватив у підбурюванні ліві партії, але водночас пішов на деякі поступки: скасував підвищення плати за вступ до вишів і пообіцяв залучити тисячі нових учителів. Втім, студентські та учнівські лідери відхилили ці заходи, назвавши їх недостатніми.

Нагадаємо, протести французьких старшокласників тривають по всій країні. Протестний рух розпочали старшокласники з передмість Парижа, невдоволені умовами навчання. Серед їхніх вимог – покращення стану шкільних будівель, зменшення кількості учнів у класах, розв'язання проблеми нестачі вчителів, скорочення навчального дня та скасування дискримінаційних практик під час вступу до університетів.

Як повідомлялося, у Франції 15-річний школяр втратив кисть внаслідок вибуху поліцейської гранати під час протесту біля ліцею в місті Ланс. Обставини інциденту наразі з'ясовують.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував протести французьких старшокласників.  Трамп заявив, що протести у Франції нібито пов’язані з ісламом.

Теги: Франція протест мітинг

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