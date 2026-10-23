Кандидат у президенти Франції назвав прапор ЄС ганчіркою

Сильний вітер зірвав прапор Євросоюзу з будівлі мерії у Франції

Флоріан Філіппо привітав падіння прапора Євросоюзу з будівлі мерії після нічної негоди

Французький політик, лідер партії «Патріоти» Флоріан Філіппо назвав прапор Європейського Союзу «ганчіркою» та вкотре закликав Францію вийти з ЄС. Так він відреагував на повідомлення про те, що сильний вітер зірвав європейський стяг із будівлі однієї з французьких мерій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика в соцмережі X.

Філіппо поширив публікацію користувачки, яка повідомила, що після нічної бурі прапор Євросоюзу впав із фасаду мерії. На оприлюдненій світлині видно синє полотнище із жовтими зірками, яке опинилося всередині приміщення.

«Завдяки вітру стало на одну синю ганчірку із зірками менше! Хай живе вільна Франція! Frexit», — написав політик.

Frexit — назва ідеї виходу Франції з Європейського Союзу за аналогією з Brexit, тобто виходом Великої Британії з ЄС.

Флоріан Філіппо назвав прапор Євросоюзу «ганчіркою» після того, як його зірвало вітром із будівлі французької мерії Фото: скриншот із соцмережі X

Філіппо є послідовним противником європейської інтеграції та виступає за відновлення повного національного суверенітету Франції. Його партія «Патріоти» підтримує вихід країни з Євросоюзу.

Це не перший випадок, коли політик публічно ображає символіку ЄС. У 2017 році він уже називав європейський прапор «олігархічною ганчіркою», критикуючи інституції Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про критику Філіппо на адресу президента Франції Еммануеля Макрона. Політик обурився розташуванням французького та європейського прапорів під час новорічного звернення глави держави.