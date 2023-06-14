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У Франції викрито масштабну російську кампанію з дезінформації

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Франції викрито масштабну російську кампанію з дезінформації
Росіяни поширюють свої наративи серед французів, створюючи фейкові веб-сайти
фото: Shutterstock

Росіяни створювали фейкові сайти французських ЗМІ та органів влади

Франція викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію, націлену на зменшення підтримки України Заходом. Про це повідомило Агентство захисту від іноземного цифрового втручання (VIGINUM).

Як зазначається, дезінформаційна кампанія включала такі заходи:

  • поширення проросійського контенту, пов’язаного з війною в Україні, зокрема наклепу на українських лідерів;
  • створення підробок на ЗМІ Le Monde, Le Figaro та Le Parisien, а також урядові веб-сайти, включно з міністерством європейських і закордонних справ Франції за допомогою техніки типосквотінгу з метою відтворення їхнього доменного імені;
  • створення франкомовних новинних веб-сайтів із суперечливим вмістом, які імітують французькі національні новини;
  • координація фейкових акаунтів для поширення створеного контенту.

Кампанія з дезінформації отримала назву Reliable Recent News на честь проросійського сайту. Це вже друга хвиля так званої операції Doppelgänger, яку минулоріч розкрила неурядова організація EU DisinfoLab і Meta. Жертвами кампанії мали стати також німецькі ЗМІ, як-от FAZ, Der Spiegel і Bild.

Усього VIGINUM виявив 355 доменних імен, які видають себе за ЗМІ, ще чотири націлені на франкомовну аудиторію та використовують графічні зображення французьких щоденних газет 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien і Le Figaro. На цих каналах опубліковано щонайменше 58 статей.

«Залучення російських посольств і культурних центрів, які брали активну участь у розширенні цієї кампанії, зокрема через свої акаунти в соціальних мережах, є ще однією ілюстрацією гібридної стратегії, яку реалізує Росія, щоб підірвати умови для демократичних дебатів», – наголосила міністерка закордонних справ Франції Кетрін Колонна, передає AFP. 

Нагадаємо, раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що її країна ризикує піддатися впливу російської дезінформації щодо війни в Україні, а майбутні парламентські вибори можуть послабити підтримку Києва.

До слова, Росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення техніки для того, щоб Україна спростовувала ці дані та викривала реальні цифри.

Теги: росія дезінформація фейк Франція

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