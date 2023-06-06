Росія запустила виробництво дешевих дронів-камікадзе

Випробування баражуючого боєприпасу літакового типу росіяни запланували на серпень цього року

У Росії створено бюджетний аналог безпілотника «Ланцет», який має дальність польоту до 25 кілометрів. Про це розповів представник добровольчого проекту «Архангел» Михайло, повідомляють росЗМІ.

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За його словами, випробування баражуючого боєприпасу літакового типу відбудуться у серпні. Перевагами дрону представник добровольчої організації назвав його низьку вартість та простоту використання.

«Випробування барражуючого запасу заплановані на серпень. Це аналог російського «Ланцета» (безпілотник «Ланцет» виробляється компанією ZALA Aero, яка входить до російського концерну «Калашников»), але вартість його буде в десятки разів нижчою. У нас цікава технологія: масштабна, швидка, дешева», – розповів представник добровольчого проекту «Архангел».

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Росіянин переконаний, що у виробництві такий дрон може бути навіть вдвічі дешевшим за будь-який апарат Mavic.

«Якщо не розширювати виробництво, то навіть зараз ми готові виробляти по 50-100 таких апаратів щодня. У перспективі їх можна робити в будь-яких кількостях.Апарат не шкода буде відправити в один кінець», – зазначив представник розробника.

Він додав, що безпілотники поставлятимуться разом з мобільною машиною управління, яка дозволить прискорити розгортання дрону та зробить роботу оператора безпечнішою.

Новий виріб росіян має розмах крила близько 2 м. Також для нього вигадали мобільну машину керування, такий пульт. «Це дозволяє прискорити процес розгортання дрона для бойової роботи, тому що довге розгортання – великий ризик. Ми ці ризики мінімізуємо», – наголосив Михайло.

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Розробник зазначив, що апарат є нібито альтернативою FPV-дронам, які окупанти застосовують в Україні. «Ми бачимо майбутнє за безпілотними літальними апаратами літакового типу. Зараз повсюдно використовуються FPV-дрони, але у всіх цих апаратів обмеження по дальності польоту становить 5-7 км» – підсумував представник всеросійського добровольчого проекту.

Нагадаємо, за травень Росія випустила по Україні 300 дронів Shahed. Це найінтенсивніша атака цієї системи озброєнь. Про це заявили в міністерстві оборони Великої Британії.

«Ймовірно, Росія запускає так багато БПЛА, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Навряд чи Росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БПЛА, що атакували, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що РФ ймовірно, намагалася розмістити українські сили та завдати їм ударів далеко за лінією фронту. Однак вона залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на дальності через погані процеси наведення.