Ще одна «проблемна дитина» ЄС? Politico назвала країну, яка може стати Угорщиною №2

Парламентські вибори у Словаччині можуть послабити підтримку Києва

Словаччина ризикує піддатися впливу російської дезінформації щодо війни в Україні, а майбутні парламентські вибори можуть послабити підтримку Києва. Про це заявила словацька президентка Зузана Чапутова в інтерв’ю Politico.

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«Словаччина може слідом за Угорщиною стати проблемною дитиною ЄС», — попередила вона.

Чапутова заявила, що стурбована поширенням дезінформації в її країні і тим, що майбутні парламентські вибори можуть підірвати підтримку України з боку Словаччини.

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За її словами, якщо популістські партії очолять уряд восени цього року, його позиція буде схожою на зовнішню політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як зазначається, Словаччина була рішуче підтримувала Україну впродовж усієї війни та навіть надала українським військам літаки МіГ-29. Однак напередодні виборів у країні в опитуваннях лідирує популістська партія Smer-SD на чолі з суперечливим колишнім прем'єром Робертом Фіцо. Ця політична сила закликала припинити військову підтримку України.

Згідно з нещодавнім опитуванням аналітичного центру GLOBSEC, лише 40% словаків вважають, що Росія несе головну відповідальність за війну в Україні.

Президентка підкреслила, що Словаччина переживає дуже складний період і що вона спостерігає поляризацію та фрагментацію у суспільстві. Країна стикається з активною російською дезінформаційною кампанією, і, як молода демократія, є вразливими до неї, зауважила Чапутова.

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За даними опитування GLOBSEC, приблизно 50% словаків вважають, що США становлять загрозу безпеці їхньої країни. Лише 58% словаків проголосували б за те, щоб залишитися в НАТО, якби проводився референдум, і 66% згодні з твердженням, ніби США втягують Словаччину у війну з Росією, тому що вони начебто отримують від цього вигоду.

Водночас дослідники НАТО виявили, що половина населення Словаччини виступає проти продовження допомоги Україні. На запитання, чому російські наративи знаходять відгук у частини словацького суспільства, Чапутова відповіла, що це поєднання позитивного ставлення до спільного слов'янського коріння, певного погляду на історію, впливу дезінформації та, можливо, помилок у комунікації демократичних політичних лідерів.

Дострокові парламентські вибори в Словаччині відбудуться 30 вересня.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який є головою партії SMER-SD, звинуватив західних союзників у «підтримці вбивств» в Україні.

До слова, президентка Словаччини Зузана Чапутова має намір подати до суду на лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо за коментарі на свою адресу.

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Як відомо, колишній прем’єр Словаччини, який цього року може повернутися на посаду, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.