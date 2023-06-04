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Ще одна «проблемна дитина» ЄС? Politico назвала країну, яка може стати Угорщиною №2

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна «проблемна дитина» ЄС? Politico назвала країну, яка може стати Угорщиною №2
Зузана Чапутова
Фото: TASR

Парламентські вибори у Словаччині можуть послабити підтримку Києва

Словаччина ризикує піддатися впливу російської дезінформації щодо війни в Україні, а майбутні парламентські вибори можуть послабити підтримку Києва. Про це заявила словацька президентка Зузана Чапутова в інтерв’ю Politico.

«Словаччина може слідом за Угорщиною стати проблемною дитиною ЄС», — попередила вона.

Чапутова заявила, що стурбована поширенням дезінформації в її країні і тим, що майбутні парламентські вибори можуть підірвати підтримку України з боку Словаччини.

За її словами, якщо популістські партії очолять уряд восени цього року, його позиція буде схожою на зовнішню політику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як зазначається, Словаччина була рішуче підтримувала Україну впродовж усієї війни та навіть надала українським військам літаки МіГ-29. Однак напередодні виборів у країні в опитуваннях лідирує популістська партія Smer-SD на чолі з суперечливим колишнім прем'єром Робертом Фіцо. Ця політична сила закликала припинити військову підтримку України.

Згідно з нещодавнім опитуванням аналітичного центру GLOBSEC, лише 40% словаків вважають, що Росія несе головну відповідальність за війну в Україні.

Президентка підкреслила, що Словаччина переживає дуже складний період і що вона спостерігає поляризацію та фрагментацію у суспільстві. Країна стикається з активною російською дезінформаційною кампанією, і, як молода демократія, є вразливими до неї, зауважила Чапутова.

За даними опитування GLOBSEC, приблизно 50% словаків вважають, що США становлять загрозу безпеці їхньої країни. Лише 58% словаків проголосували б за те, щоб залишитися в НАТО, якби проводився референдум, і 66% згодні з твердженням, ніби США втягують Словаччину у війну з Росією, тому що вони начебто отримують від цього вигоду.

Водночас дослідники НАТО виявили, що половина населення Словаччини виступає проти продовження допомоги Україні. На запитання, чому російські наративи знаходять відгук у частини словацького суспільства, Чапутова відповіла, що це поєднання позитивного ставлення до спільного слов'янського коріння, певного погляду на історію, впливу дезінформації та, можливо, помилок у комунікації демократичних політичних лідерів.

Дострокові парламентські вибори в Словаччині відбудуться 30 вересня.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який є головою партії SMER-SD, звинуватив західних союзників у «підтримці вбивств» в Україні.

До слова, президентка Словаччини Зузана Чапутова має намір подати до суду на лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо за коментарі на свою адресу.

Як відомо, колишній прем’єр Словаччини, який цього року може повернутися на посаду, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти Росії.

Теги: вибори Словаччина Україна партії

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