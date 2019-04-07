У Грузії пролунав вибух в житловому будинку



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В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир Фото: «Ехо Кавказу»

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі

На околиці столиці Грузії Тбілісі стався вибух газу в житловому п'ятиповерховому будинку, постраждали щонайменше вісім осіб.

Про це в неділю повідомляє «Ехо Кавказу».

За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі на третьому поверсі, яка здавалася в оренду.

В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир, а уламки будівельних конструкцій розкидало на десятки метрів.

Нагадаємо, раніше в Ірані стався вибух на підводному човні, троє членів екіпажу загинуло.