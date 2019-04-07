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    У світі

    У Грузії пролунав вибух в житловому будинку

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    <p>В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир</p> - У Грузії пролунав вибух в житловому будинку

    В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир

    Фото: «Ехо Кавказу»

    За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі

    На околиці столиці Грузії Тбілісі стався вибух газу в житловому п'ятиповерховому будинку, постраждали щонайменше вісім осіб.

    Про це в неділю повідомляє «Ехо Кавказу».

    За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі на третьому поверсі, яка здавалася в оренду.

    В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир, а уламки будівельних конструкцій розкидало на десятки метрів.

    Нагадаємо, раніше в Ірані стався вибух на підводному човні, троє членів екіпажу загинуло.

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