У Грузії пролунав вибух в житловому будинку
-
Розсилка
В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир
Фото: «Ехо Кавказу»
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі
На околиці столиці Грузії Тбілісі стався вибух газу в житловому п'ятиповерховому будинку, постраждали щонайменше вісім осіб.
Про це в неділю повідомляє «Ехо Кавказу».
За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу в квартирі на третьому поверсі, яка здавалася в оренду.
В результаті вибуху зруйновано одну зі стін будинку, також пошкоджено скло вікон десятка квартир, а уламки будівельних конструкцій розкидало на десятки метрів.
Нагадаємо, раніше в Ірані стався вибух на підводному човні, троє членів екіпажу загинуло.