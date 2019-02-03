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    У світі

    У Грузії затримали молодиків, що скоїли напади через нетерпимість до ЛГБТ

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    <p>В Кутаїсі підліток образив і побив неповнолітнього прихильника нетрадиційної сексуальної орієнтації</p> <div></div> - У Грузії затримали молодиків, що скоїли напади через нетерпимість до ЛГБТ

    В Кутаїсі підліток образив і побив неповнолітнього прихильника нетрадиційної сексуальної орієнтації

    Серед нападників були підлітки

    Два напади за мотивами нетерпимості до сексуальної орієнтації відбулися в Грузії, у справі затримані двоє обвинувачених, повідомила поліція. Про це повідомляє Кавказький Вузол.

    Інциденти сталися 31 січня в Кутаїсі і 1 лютого в Руставі.

    За версією поліції, в Кутаїсі підліток образив і побив неповнолітнього прихильника нетрадиційної сексуальної орієнтації, якого він раніше пригноблював. Його затримали і звинуватили за статтями про насильство щодо неповнолітнього з мотивів нетерпимості до сексуальної орієнтації і порушення рівноправності людей, пишуть «Новини Грузії».

    1 лютого в Руставі двоє молодих людей, один з яких неповнолітній, напали на прихильника нетрадиційної сексуальної орієнтації, стали ображати і бити його, стверджує поліція. Силовики затримали одного з нападників, провина другого встановлена, але його затримати поки не вдалося, слідство ведеться за статтею про насильство з мотивів нетерпимості до сексуальної орієнтації, відзначається в повідомленні.

    До обох справах підключені співробітники департаменту із захисту прав людини МВС Грузії, повідомило відомство.

    МВС ЛГБТ Грузія поліція
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