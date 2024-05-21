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У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим президентом Раїсі (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Ірані розпочалась церемонія прощання із загиблим президентом Раїсі (фото)
Похорон президента Раїсі відбудеться 23 травня у його рідному місті Мешхед, в мавзолеї імама Рези
фото: AFP © Atta Kenare

Церемонія похорону триватиме кілька днів

В Ірані у вівторок, 21 травня, розпочалася церемонія похорону президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців, які загинули внаслідок авіакатастрофи у неділю, 19 травня. Про це повідомляє IRNA.

Похоронна процесія розпочалась у місті Тебріз. Потім для прощальних церемоній тіло Раїсі доставлять до міста Кум та до Тегерана. Поховають Раїсі 23 травня у місті Мешхед.

Іранське агентство оприлюднило перелік похоронних заходів, які відбудуться в країні цими днями:

  1. Похоронна церемонія в провінції Східний Азербайджан у вівторок о 9:30 ранку в місті Тебріз від площі Шохада до Мосалли;
  2. Похоронна церемонія у місті Кум у вівторок о 16:00 вдень від святині Хазрат Масуме до мечеті Джамкаран;
  3. Прощання з тілами загиблих у вівторок о 21:00 у Мосаллі Імама Хомейні в Тегерані;
  4. Заупокійні молитви над тілами загиблих і похоронна процесія в присутності людей у ​​Тегерані о 7:30 у середу вранці від Тегеранського університету до площі Азаді;
  5. Церемонія вшанування загиблих у присутності високопоставлених іноземних сановників у середу о 16:00;
  6. Церемонія прощання у провінції Південний Хорасан з президентом у четвер з 8:00 ранку в Бірджанді;
  7. Церемонія похорону та поховання президента Ібрагіма Раїсі в четвер опівдні у місті Мешхед;
  8. При цьому середа оголошена офіційним вихідним для всієї країни.

Усі освітні іспити залишаться скасованими до кінця цього тижня, а нову дату буде оголошено Міністерством освіти.

До слова, тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК. Про це заявив Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі.

Як зазначається, після 18 годин безперервних зусиль змогли виявити місце падіння президентського вертольота та його пасажирів і доставити вісім загиблих внаслідок цього інциденту до машин швидкої допомоги. Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що всі тіла можна було впізнати, незважаючи на опіки. 

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Теги: Іран авіакатастрофа поховання

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