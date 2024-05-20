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«Делікатний момент»: американські журналісти вказали на дивний збіг у аварії гвинтокрила президента Ірану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Делікатний момент»: американські журналісти вказали на дивний збіг у аварії гвинтокрила президента Ірану
Президент Ірану загинув під час аварії
фото: Keystone Press Agency

Президент Ірану загинув під час аварії вертольота на кордоні з Азербайджаном

Пригода з вертольотом, на борту якого перебував іранський президент Ібрахім Раїсі, стався в делікатний для міжнародних відносин момент. Про це написали американські журналісти газети New York Times. За кілька днів до цього, нагадали автори матеріалу, чиновники США та Ірану провели важливі переговори щодо Близького Сходу.

«Аварія з вертольотом із президентом Ірану сталася у делікатний момент для міжнародних відносин, лише через кілька днів після того, як високопоставлені американські та іранські чиновники провели переговори через посередників, намагаючись згладити загрозу масштабнішого конфлікту на Близькому Сході», – написали аналітики.

Раніше  керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого. Про це пише IRNA.

«Після виявлення місця розбиття гелікоптера не було видно жодних слідів тих, хто вижив», – сказав Коліванд.

Раніше того ж дня Коліванд повідомив, що місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Східний Азербайджан.Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

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Теги: Іран вертоліт Азербайджан аварія гелікоптер президент переговори

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