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Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка має важливе значення для ядерної програми країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка має важливе значення для ядерної програми країни
Ізраїль завдав удару зенітною системою С-300 по військовій базі Ірану в п'ятницю
фото: Associated Press

Атака стала помстою за удар Ірану по Ізраїлю минулого тижня

Ізраїльський авіаудар по Ірану в п’ятницю, 19 квітня, пошкодив систему протиповітряної оборони. Напад розрахований на те, щоб передати повідомлення, що Ізраїль може обійти оборонні системи Ірану непоміченими та паралізувати їх. Про це повідомляє The New York Times.

За словами двох західних і двох іранських офіційних осіб, удар пошкодив оборонну батарею поблизу Натанза, міста в центральній частині Ірану, яке має вирішальне значення для програми ядерної зброї країни. Атака стала помстою за удар Ірану по Ізраїлю минулого тижня після того, як Ізраїль розбомбив його посольство в Дамаску. Але він використав лише частину вогневої потужності, яку Тегеран розгорнув, щоб запустити сотні безпілотників і ракет по Ізраїлю, пише видання.

Нагадаємо, що вранці в п'ятницю, 19 квітня, за місцевим часом Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану. Про це повідомляє ABC News. Видання пише, що запуски ракет відбулися після атаки Ірану минулої суботи, коли країна направила залп з понад 300 безпілотних літальних апаратів і ракет до цілей по всій країні. 

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Теги: Ізраїль Іран війна ракета системи ППО

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