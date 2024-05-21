На місці аварії гвинтокрила знайшли цінну річ, яка належала президенту Ірану

IRNA: каблучку президента Ірану Раїсі знайшли серед уламків гвинтокрила

Улюблену каблучку президента Ірану Ібрахіма Раїсі було виявлено на місці аварії гвинтокрила. Про це пише агентство IRNA. За інформацією журналістів, її знайшли серед уламків повітряного судна.

Як уточнили представники ЗМІ, каблучка була подарунком Раїсі від верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. На місці події продовжують працювати фахівці. Раніше повідомлялося, що технічна несправність стала причиною катастрофи вертольота, через який загинув президент Ірану. Жертвами аварії, крім Раїсі, стали глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян та супроводжуючі.

До слова, тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК. Про це заявив Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі.

Як зазначається, після 18 годин безперервних зусиль змогли виявити місце падіння президентського вертольота та його пасажирів і доставити вісім загиблих внаслідок цього інциденту до машин швидкої допомоги. Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що всі тіла можна було впізнати, незважаючи на опіки.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота. Як зазначає Tasnim News Agency, Кабінет міністрів іранської адміністрації зібрався на екстрене засідання в понеділок вранці після офіційного підтвердження загибелі. Після засідання кабінет міністрів опублікував заяву, в якій висловив співчуття у зв'язку із загибеллю президента та його супутників в авіакатастрофі.

Також відомо, що Мохаммад Мохбер виконуватиме обов'язки президента Ірану. Відповідно до конституції держави впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. Зокрема, 68-річний Мохбер разом зі спікером парламенту і главою судової влади увійдуть до ради з трьох осіб, яка займатиметься новими виборами.