Катастрофа гелікоптера президента Раїсі: Іран ідентифікував усіх загиблих пасажирів

Гелікоптер, на борту якого перебував лідер Ірану, зазнав катастрофи через технічні несправності

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що всі тіла можна було впізнати, незважаючи на опіки

Тіла президента Ебрагіма Раїсі та членів його делегації, які загинули внаслідок аварії гелікоптера, ідентифіковані, і нема потреби проводити тести ДНК. Про це заявив Голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Мохаммад Хасан Намі повідомляє IRNA.

Як зазначається, після 18 години безперервних зусиль змогли виявити місце падіння президентського вертольота та його пасажирів і доставити вісім загиблих внаслідок цього інциденту до машин швидкої допомоги.

«Усі тіла можна було ідентифікувати, і вони були передані до судово-медичної експертизи», – заявив Мохаммад Хасан Намі.

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що всі тіла можна було впізнати, незважаючи на опіки. З-поміж загиблих тільки тіло аятоли Аль-Хашема, імама п'ятничної молитви Тебриза, мало кращий вигляд за інших.

«Він був живий протягом години після авіакатастрофи і навіть мав телефонну розмову з паном Голамом-Хоссейном Есмаїлі, головою Офісу президента», – розповів іранський чиновник.

Також стало відомо, чому зазнав аварії гелікоптер, на борту якого перебував лідер Ірану.

«Раїсі загинув у неділю (19 травня 2024 року) внаслідок аварії вертольота, що стався через технічну несправність», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Аварія сталася, коли президент і його оточення поверталися з регіону Хода Афарін у північно-західній провінції Ірану Східний Азарбайджан після відкриття дамби на спільному кордоні з Азербайджанською Республікою.

В авіакатастрофі загинули президент Раїсі, міністр закордонних справ Амірабдоллахян, лідер п'ятничної молитви в Тебрізі аятола Мохаммад Алі аль-Хашем, губернатор Східного Азарбайджану Малек Рахматі, а також члени президентської охорони і екіпажу літака. Уламки гелікоптера були знайдені рятувальниками рано вранці в понеділок.

Згідно з Конституцією Ірану, перший віце-президент Ірану Мохаммад Мохбер очолюватиме кабінет міністрів на розсуд лідера Ісламської революції аятоли Сейєда Алі Хаменеї до обрання нового президента.

Нагадаємо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію вдень 19 травня.