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Німеччина задіює «надзвичайну статтю» ЄС щодо витрат на оборону

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Німеччина задіює «надзвичайну статтю» ЄС щодо витрат на оборону
Очікується, що Європейська комісія надасть урядам ЄС можливість збільшувати витрати на оборону до 1,5% валового внутрішнього продукту щороку
фото ілюстративне

Німеччина зробила переозброєння політичним пріоритетом

Німеччина активувала надзвичайну статтю Європейського Союзу, щоб мати можливість швидко збільшити інвестиції в оборону, не порушуючи фіскальних правил блоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Триваюча агресивна війна Росії проти України та «змінне середовище» у сфері глобальної безпеки «вимагають значного нарощування оборонних можливостей, що суттєво впливає на державні фінанси», написав виконуючий обов'язки міністра фінансів Йорг Кукіс у листі від 24 квітня, яке отримало видання.

Очікується, що Європейська комісія надасть урядам ЄС можливість збільшувати витрати на оборону до 1,5% валового внутрішнього продукту щороку протягом чотирьох років у рамках ширшого плану прискорення переозброєння блоку. Комісія закликала уряди координувати свої запити, якщо це можливо, та подати їх до 30 квітня.

Хоча інші великі європейські країни, такі як Італія чи Іспанія, неохоче збільшують свій борг для закупівлі військової техніки, Німеччина, яка не має проблем із боргом, зробила переозброєння політичним пріоритетом.

Німецький парламент нещодавно ухвалив конституційну реформу, яка дозволяє значно збільшити витрати на переозброєння. Коаліція нового канцлера Фрідріха Мерца, яка розпочне роботу наступного місяця, погодила пакет інвестицій у розмірі €1 трильйона на військові та інфраструктурні потреби.

У листі до єврокомісара з економіки Валдіса Домбровскіса та міністра фінансів Польщі Анджея Доманського, який координує роботу міністрів фінансів ЄС, зазначено, що цей крок дозволить уникнути значного перерозподілу німецького бюджету від інших пріоритетів.

Кукіс також використав лист, щоб закликати Комісію запровадити ширше визначення «оборони» у контексті витрат. Він запропонував використовувати визначення НАТО, оскільки воно «адекватно відображає численні загрози безпеці в Європі», і враховувати «зокрема витрати подвійного призначення».

Нагадаємо, у той час як адміністрація президента США Дональда Трампа проводить політику щодо скорочення фінансування наукових досліджень, низка країн, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, активно залучає американських учених, пропонуючи їм вигідні умови для роботи та життя.

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Теги: Німеччина армія

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