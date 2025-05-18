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Рекламний щит убив туристку у аеропорту Шарм-ель-Шейха

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рекламний щит убив туристку у аеропорту Шарм-ель-Шейха
Місце, де висів рекламний щит
фото з відкритих джерел

Міністр цивільної авіації Єгипту взяв інцидент на особистий контроль

 

У аеропорту Шарм-ель-Шейха рекламний щит упав на туристів із Казахстану, які чекали на посадку рейсу до Астани. Одна жінка загинула, ще дві зазнали травм, повідомляє «Главком» із посиланням на Zakon.kz.

«Із рідними загиблої вже встановили зв'язок, консул допомагає їм з усіх питань. Потерпілим надано необхідну медичну допомогу, їх здоров'ю нічого не загрожує. Єгипетська сторона висловлює свої щирі співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю громадянки Казахстану», – розповіли у пресслужбі Міністерства закордонних справ Казахстану.

У МЗС Казахстану уточнили, що міністр цивільної авіації Єгипту взяв інцидент на особистий контроль і негайно відправив на місце події комісію. Наразі там проводять слідчі заходи.

Нагадаємо, пасажири рейсу «Аерофлоту» Бангкок – Москва спочатку пережили аварійну посадку в Нью-Делі через підозру на проблеми з паливним баком, а потім дізналися, що через кілька хвилин після посадки індійський аеропорт потрапив під обстріл.

Нагадаємо, п’ятьох осіб урятували після того, як вони понад півтори доби провели на крилі аварійно посадженого літака у болотистій місцевості Амазонії, де навколо плавали алігатори. Інцидент стався в регіоні Амазонас на півночі Болівії.

Також Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан». Він належить російській авіакомпанії «Волга-Дніпро».

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Теги: аеропорт жінка Єгипет

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