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    Україна захистила борщ. Чому це так важливо

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Рецепти приготування українського борщу включені до Списку нематеріальної культурної спадщини&nbsp;ЮНЕСКО - Україна захистила борщ. Чому це так важливо
    Рецепти приготування українського борщу включені до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
    фото з відкритих джерел

    Популяризація української культури, як ніколи важлива

    «Ви краще борщ, борщ популяризуйте. Все решта – то дрібниці. Треба конкретика», – таке я почула в далекому 2012 році від Олега Волошина, коли ми прийшли до МЗС говорити про… імідж України, який точно був в занепаді через політику Януковича.

    Тоді з іміджу України назовні можна було продати хіба що борщ. І єдина програма з популяризації України звелася до популяризації борщу.

    Сьогодні Борщ і нашу, українську культуру його приготування внесли до культурного спадку людства ЮНЕСКО.

    І це безумовно успіх. Але не МЗС, і точно не втікача Волошина.

    Це успіх України, яка нарешті, на тлі російської агресії, а перед тим Революції Гідності голосно заявила про себе світові.

    І відбулося це того дня, коли до українського парламенту внесли прапор ЄС, а весь світ спостерігає і підтримує нас в нашій боротьбі…

    Яка тут мораль?

    Не можна «просувати» борщ як елемент української культури, якщо не просувати всю цю культуру, цінності та Україну.

    І дуже варто знати і поважати своє, бо це те, чим ми багаті і що даємо світові. А світ захоплюється, закохується і приймає – наші пісні, наші вишиванки, нашу кухню і тисячолітню культуру.

    А борщ? Він точно житиме. Ставатиме поширенішим і популярнішим у світі. Як і Україна!

    На відміну від Волошина і ОПЗЖ, бо своє, українське – завжди перемагає.

    Най смакує.

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    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти війна ЮНЕСКО українці культура Україна спадщина культурна спадщина окупація борщ #stoprussia
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    Україна захистила борщ. Чому це так важливо