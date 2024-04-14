Чим займається українська молодь у Нідерландах: офіційні дані

Кожен шостий український біженець у Нідерландах не має роботи та не навчається

Кожен шостий український біженець віком від 4 до 23 років не бере участі в жодній освітній програмі країни

Нідерланди приймають понад 100 тис. українських біженців, більшість із яких добре інтегрувалися. Водночас значна частина української молоді в цій країні не навчається і не працює. Про це свідчать дані статичного управління країни, пише nltimes.nl.

У Нідерландах вивчили, чим зайняті діти та молодь із України, які отримали тимчасовий захист. З'ясувалося, що кожен шостий український біженець віком від 4 до 23 років не бере участі в освітній програмі країни, а також не має роботи. Такі дані опублікувало статистичне управління Нідерландів (CBS).

На початок жовтня в Нідерландах було близько 98 тис. українців. Близько 30 тис. із них були у віці до 23 років. Більшість молодих українців у Нідерландах відвідують школу чи курси – близько 65%.

Невелика група дітей із України не відвідує початкову школу в Нідерландах – від 5-7% залежно від віку. Водночас більшість 15-16-річних ходять до середньої школи.

Вже з 17 років дедалі менше українських біженців ходять до школи, бо вони найчастіше зосереджені на роботі. Приблизно третина українських біженців віком 18-22 років є безробітними та не навчаються.

Найбільше українських дітей та молоді оселилися у Беке (провінція Лімбург) та Пекелі (у провінції Гронінген). Обидва муніципалітети мають велику зону прийому українських біженців.

Нагадаємо, житлова криза в Нідерландах стала настільки гострою, що безпосередньо впливає на те, чи може людина прийняти пропозицію про роботу чи відмовитися від неї. Це особливо помітно серед молоді. 25% часто відмовляються від пропозицій роботи через відсутність житла поблизу. Про це йдеться в результатах опитування, проведеного компанією з фінансового консультування Viisi Hypotheken, яка опитала понад 1000 голландців віком від 22 до 35 років, які не мають житла, пише The Mayor. Дослідження показало, що 51% молодих людей, які шукають нову роботу і житло, готові змінити роботу, якби компанія надала їм житло.