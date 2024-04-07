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На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати

Надія Карбунар
glavcom.ua
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
Біженці, що оформили довготривале проживання, зможуть зареєструвати транспортний засіб на себе
фото з відкритих джерел

Біженці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання

Українських біженців у Чехії очікують зміни. Зокрема, українці з тимчасовим захистом зможуть отримати в країні дозвіл на довготривале проживання. Відповідну пропозицію до законодавства оприлюднило днями чеське МВС.

Що зміниться для українців у Чехії

Українці зможуть відмовитися від тимчасового захисту й отримати довготривалі документи в Чехії. Такі зміни пропонують внести до закону Lex Ukrajina.

Влада Чехії у новомуLex Ukrajina 7 пропонує розширити можливості легалізації перебування для людей із України. Біженці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання. Ті, хто не захоче отримувати новий статус або не відповідатиме умовам, зможуть залишитися із тимчасовим захистом.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, оформити стандартні дозволи на довготривале проживання зможуть економічно незалежні біженці – ті, хто матимуть де і за що жити і не залежатимуть від державної допомоги.

«Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме й надалі. Дехто з них хоче залишитися в Чехії довготривало й мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС», – ідеться в повідомленні.

Права українців у Чехії у рамках довготривалого проживання

Українці мають права у рамках довгострокового проживання на:

  • вільний доступ до ринку праці;
  • не треба проходити адаптаційно-інтеграційний курс, як іншим іноземцям;
  • біометрична картка замість візової наліпки;
  • доступне лише комерційне медичне страхування, якщо біженець не працевлаштований (діти залишаються у системі VZP);
  • оформляти довготривале проживання повинні будуть всі члени родини (наприклад, не може оформити тільки мама, а дитина залишитися з тимчасовим захистом);
  • біженці, що оформили довготривале проживання, зможуть зареєструвати транспортний засіб на себе.

Умови для спеціального типу проживання:

  • необхідно перебувати у Чехії мінімум 2 роки;
  • треба мати закордонний паспорт;
  • документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;
  • документ про місце проживання на території Чехії;
  • довідка про несудимість;
  • обов'язкове відвідування школи в Чехії для дітей.

Продовження тимчасового захисту після 2025 року буде таким самим, як і 2024 року. Першим етапом буде онлайн-реєстрація, а потім та візит до МВС для отримання візової наліпки.

Нагадаємо, у Чехії зараз перебувають 382 тис. громадян України, які залишили свою країну після початку повномасштабного вторгнення.

До слова, зміни до програми підтримки українців із тимчасовим захистом у Чехії набудуть чинності з 1 вересня 2024 року. Із безкоштовного житла повинні будуть виїхати біженці, якщо вони вичерпали термін 90 днів. Про це пише proukrainu.blesk.cz.Нові умови проживання у безкоштовному житлі з 1 вересня передбачають, що біженці повинні будуть виїхати через 90 днів проживання і шукати квартири чи кімнати самостійно. Зараз діє обмеження у 150 днів. Але вразливі категорії поки що мають право на безкоштовне проживання безстроково. До таких належать багатодітні матері, люди від 65 років, вагітні жінки, люди з інвалідністю.

Читайте також: «Кризові умови проживання»: на яке житло можуть розраховувати українські біженці у Чехії
Теги: дитина страхування біженці реєстрація українці документи паспорт міністр

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