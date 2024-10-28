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Єгипет вперше запропонував план урегулювання конфлікту в Секторі Газа

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Єгипет вперше запропонував план урегулювання конфлікту в Секторі Газа
Єгипет пропонує перемир'я в Секторі Газа
фото з відкритих джерел

Влада Єгипту пропонує запровадити дводенне перемир'я

Єгипет запропонував дводенне перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом для звільнення чотирьох заручників, які перебувають у Секторі Газа. Про це повідомляє Euro News.

У неділю в Каїрі президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сіссі виступив з ініціативою оголосити дводенне припинення вогню. Пропозиція також передбачає звільнення деяких палестинських ув'язнених і доставку гуманітарної допомоги до анклаву.

Єгипетський лідер зазначив, що ця ініціатива покликана «зрушити ситуацію з мертвої точки». Він підкреслив, що після впровадження дводенного перемир'я переговори продовжаться для того, щоб зробити його постійним.

Єгипет, Катар і США виступають основними посередниками в цій ініціативі.

Це перший раз, коли президент Єгипту публічно пропонує такий план. На даний момент Ізраїль та ХАМАС не прокоментували цю пропозицію.

Тим часом керівник ізраїльського «Моссада» в неділю відвідав Доху (Катар), де зустрівся з прем'єр-міністром країни та головою ЦРУ.

Під час урядового меморіального заходу, присвяченого ювілею теракту 7 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант зазначив, що «не кожну мету можна досягти виключно військовими операціями». Він підкреслив, що для повернення заручників знадобляться «болючі компроміси».

Нагадаємо, внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану вранці в суботу були знищені системи протиповітряної оборони, призначені для захисту кількох ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, а також системи, які охороняють велике газове родовище та важливий порт на півдні країни.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа. 

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Теги: міністр Ізраїль Катар президент ХАМАС влада звільнення переговори родовище

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