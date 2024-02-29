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Єгипет вкладає у сферу екологічного водню $40 млрд

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Єгипет вкладає у сферу екологічного водню $40 млрд
Північноафриканська держава намагається позиціонувати себе як екологічний центр водню та відновлюваної енергії
фото: Depositphotos

За останні два роки Єгипет підписав низку меморандумів про взаєморозуміння та рамкових угод щодо розробки екологічно чистого водню

Єгипет підписав сім меморандумів про взаєморозуміння з міжнародними розробниками у сфері екологічного водню та відновлюваної енергії в економічній зоні Суецького каналу, що може призвести до загальних інвестицій на суму близько 40 мільярдів доларів США протягом 10 років, повідомляє Reuters

Згідно із заявою міністра планування Хала аль-Саїд, очікуються інвестиції в розмірі близько 12 мільярдів доларів США для пілотного етапу, а потім ще 29 мільярдів доларів США для першого етапу.

За останні два роки Єгипет підписав низку меморандумів про взаєморозуміння та рамкових угод щодо розробки екологічно чистого водню.

Північноафриканська держава намагається позиціонувати себе як екологічний центр водню та відновлюваної енергії, але стикається з конкуренцією з боку інших країн Північної Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства ядерна та відновлювана енергетики, мають покрити все зростання світового попиту на електроенергію до 2026 року. До цього часу, на них припадатиме майже половина світового виробництва електроенергії, порівняно з 39% у 2023 році.

Теги: інвестиції Єгипет альтернативна енергетика

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