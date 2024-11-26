Росія готується виключити «Талібан» зі списку терористів: подано законопроєкт

На зустрічі з талібами Шойгу заявив, що російський уряд перейшов «до завершальної стадії» виключення руху «Талібан» зі списку заборонених організацій

Росія готова інвестувати в залізниці, транспорт, промисловість, сільське господарство, енергетику та гірничодобувну промисловість Афганістану

До російської Державної думи внесли законопроєкт, який дозволить виключити радикальний ісламістський рух «Талібан» зі списку терористичних організацій у Росії. Про це повідомляє «Радіо.Свобода».

Документ дозволить прибрати організацію з переліку, якщо та «припинила провадження діяльності, спрямованої на пропаганду, виправдання та підтримку тероризму». Таке рішення має ухвалити суд.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу 25 листопада перебував із візитом в Афганістані, владу в якому в 2021 році захопив «Талібан». Фактична влада, яку не визнають у багатьох країнах світу, порушує права жінок. На зустрічі з талібами Шойгу заявив, що російський уряд перейшов «до завершальної стадії» виключення руху «Талібан» зі списку заборонених організацій.

За словами Шойгу, Росія готова інвестувати в залізниці, транспорт, промисловість, сільське господарство, енергетику та гірничодобувну промисловість Афганістану. Також російська сторона оголосила про плани зниження або скасування мит на афганські товари, майбутній спільний бізнес-форум і угоду про транспортну співпрацю. Таліби «високо оцінили» підтримку Росії та «вітали» її інвестиції.

Нагадаємо, рух «Талібан» був визнаний у Росії терористичною організацією в 2003 році – після того, як його до відповідного списку включила Рада безпеки ООН. У жовтні 2021 року Володимир Путін заявив, що Росія «наближається до ухвалення рішення» про виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН.

Раніше уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій.

Міністр закордонних справ Айбек Смадіяров зазначив, що за резолюціями Ради Безпеки ООН рух «Талібан» не входить до списків заборонених організацій, тому було ухвалено рішення щодо його виключення з переліку. Смадіяров також зазначив, що уряд Казахстану вибудовуватиме політичні контакти з його членами відповідно до рішень, ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН.

Стало відомо, що Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.