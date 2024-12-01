У Норвегії запрацював центр десантних операцій НАТО

Американські солдати під час військових навчань на півночі Норвегії

Альянс прагне посилити присутність на кордоні з Росією в Арктиці

У муніципалітеті Соррейса на півночі Норвегії відкрили центр підготовки бійців десанту НАТО для американських, британських та нідерландських військовослужбовців, Таким чином прагнуть посилити присутність альянсу на кордоні з Росією в Арктиці. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek.

Розташована біля фйорду Рейса, Соррейса із населенням близько 3500 осіб має сильну військову присутність. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам під час візиту до Соррейси у четвер сказав, що «ми повинні тренуватися разом, щоб захистити Норвегію, Північний регіон і НАТО під час кризи та війни», йдеться у пресрелізі норвезького уряду.

Норвегія не має власних десантних військ, однак деякі з її основних армійських підрозділів і сил спеціального призначення базуються у цьому регіоні.

Зазначається, що раніше цього місяця берегова охорона Норвегії спостерігала за російським розвідувальним кораблем «Янтар», який був помічений у міжнародних водах поблизу країни. За інформацією місцевих ЗМІ, судно бачили неподалік нафто- і газопроводів та кабелів Інтернету й телекомунікацій, які можуть бути об’єктами для диверсій.

Раніше, у зв'язку з необхідністю захисту критично важливої ​​підводної інфраструктури, Німеччина та Норвегія запропонували розділити територію НАТО на п'ять морських регіонів. Серед них Балтійське море, і Берлін хоче взяти на себе відповідальність за захист його підводної інфраструктури.

Нагадаємо, Таллінн та Гельсінкі розширюють співпрацю у сфері морської оборони, сторони розробляють конкретні плани – як у разі потреби повністю закрити для російських кораблів Балтійське море. Про це повідомив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Меріло.

Країни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен.