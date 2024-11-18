Philip Morris інвестує 60 млн грн у будівництво укриття для співробітників фабрики на Львівщині

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія вимушена була призупинити роботу фабрики на Харківщині

Philip Morris Україна інвестує 60 мільйонів гривень у створення нового укриття для своїх співробітників на фабриці у Львівській області. Про це розповів генеральний директор компанії Максим Барабаш в інтерв’ю виданню «Інтерфакс-Україна».

«Ми вже вклали 30 мільйонів доларів у розвиток фабрики на Львівщині, зокрема допомогли модернізувати наявне укриття. Зараз інвестуємо додатково 60 млн грн у повноцінне велике сховище для персоналу, щоб люди могли перебувати там у комфорті та безпеці. Ці інвестиції вже затверджені», – зазначив Барабаш.

Наразі з харківського виробництва компанії на нове місце роботи переїхало 220 працівників із запланованих 250.

За словами Максима Барабаша, на фабриці зараз функціонують дві виробничі лінії, третя вже встановлюється, а ще дві лінії мають надійти і будуть готові до роботи до січня 2025 року. Завдяки цьому Philip Morris планує повністю забезпечити український ринок продукцією, виробленою на Львівщині.

Як зазначалося, компанія «Філіп Морріс Україна» працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів США. У 2023 р. ФМУ сплатила в Україні понад 30 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії компанія вимушена була призупинити роботу фабрики на Харківщині через безпекові ризики для працівників. У травні 2024 року Philip Morris International відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала 30 млн доларів США.