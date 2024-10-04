Єгипет збудує п'ять нових курортів на Червоному морі

Єгипет побудує низку нових курортів на Червоному морі, кожен зі своїм аеропортом та люксовими готелями

Єгипет збудує п'ять курортів на Червоному морі, щоб вирішити проблему припливу іноземної валюти і заразом досягти амбітних цілей у туризмі. Кожен курорт буде зі своїм аеропортом та люксовими готелями. У єгипетській пресі названо їхнє місце розташування та інвестори, серед яких здебільшого бізнесмени з ОАЕ.

За повідомленнями у ЗМІ, прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі оголосив про намір уряду запропонувати інвесторам п'ять районів на узбережжі Червоного моря. Їхнє завдання – створити міста-курорти комплексного розвитку, що включають аеропорт, порт для яхт та порт для міжнародного туризму.

Першим, що вже отримав втілення хоча б теоретично, став проєкт розвитку міста Рас-ель-Хекма, який Єгипет ще в лютому підписав з еміратською холдинговою компанією з розвитку Абу-Дабі за $35 млрд. Також серед цих територій буде район Рас-Банас, який вважається одним із найбільших районів скупчення коралових рифів у світі.

Іхаб Шукрі, член Інвестиційної асоціації туризму Червоного моря, сказав: пропозиція інвесторам територій на узбережжі Червоного моря є показником зацікавленості держави у розвитку туризму з метою залучення величезних іноземних інвестицій, що позначиться на зростанні кількості туристів і збільшить потоки іноземної валюти, а також дасть більше можливостей працевлаштування.

«Створення нових туристичних напрямів на узбережжі Червоного моря, особливо в районах, де користуються популярністю привабливі природні об'єкти, такі як Рас-Банас, який має одну з найбільших концентрацій коралових рифів у світі, позначиться на залученні нового сегменту туристів із різних країн світу та підвищить конкурентоспроможність єгипетського туристичного бізнесу», – запевнив він. Зазначимо, плани Єгипту грандіозні: країна має намір прийняти 30 млн туристів до 2028 року.

До слова, кількість турецьких туристів, які поїхали до Єгипту, збільшилася втричі. Очікується, що цього року Єгипет відвідають 250 тис. турецьких туристів.