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Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії
Про зникнення ємностей із вірусами спочатку не повідомляли
фото із відкритих джерел

Серед причин втрати флаконів із вірусами називають втрату контейнерів при переміщенні в новий холодильник

Міністерство охорони здоров'я австралійського штату Квінсленд проводить розслідування після зникнення 323 флаконів із зразками вірусів із місцевої лабораторії. Про це повідомляє Newsweek.

Інцидент, що стався у 2021 році, виявили лише у серпні 2023-го, але раніше про це розслідування не повідомлялося, і лише днями сплили перші подробиці. Серед зниклих зразків були віруси з різними клінічними характеристиками. Близько 100 пляшок містили вірус Хендра з летальністю 57%, що передається від коней до людини. Додатково виявлено 223 флакони з лісовірусом та два зразки хантавіруса, кожен з яких має потенційно серйозні медичні наслідки.

Цей випадок, мабуть, трапився після виходу з ладу морозильного обладнання, де зберігалися зразки. Під час перенесення у новий холодильник співробітники не оформили документацію на флакони. «Біологічні матеріали могли бути вилучені з цього безпечного сховища, загублені або з інших причин зникли безвісти», – сказав Тім Ніколс, міністр охорони здоров'я Квінсленду.

Представники місцевої влади запевняють, що немає ознак навмисного викрадення чи спроби створення біологічної зброї. Як найбільш ймовірну причину називають втрату контейнерів при переміщенні в новий холодильник. При цьому чиновники зазначають, що поза спеціальними умовами зберігання зразки вірусу швидко деградують, стаючи неінфекційними.

Хоча небезпека зараження, мабуть, відсутня, дослідники підкреслюють: подібні інциденти підкреслюють важливість суворого дотримання протоколів біологічної безпеки в науково-дослідних лабораторіях.

До слова, десятки людей загинули в Конго від невідомої хвороби. Понад 400 людей захворіли та понад 30 померли від невідомої хвороби з 24 жовтня в Демократичній Республіці Конго.  Захворювання супроводжується кашлем та головним болем.

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Теги: здоров'я міністр Австралія викрадення розслідування небезпека вірус втрати

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