Нова монета «Писанка» поповнила колекцію Острозького музею (фото)

Наразі колекція таких монет «писанок» налічує дев'ять екземплярів

Унікальну монету «Писанку» було передано до Острозького замку – Державний історико-культурний заповідник м. Острог. Її презентували напередодні Великодня. Про це повідомляє Рівненська обласна рада.

«В музеї розповіли, що у 2016 році Королівський монетний двір Канади розпочав випуск монет у формі яєць з нагоди 125-річчя з часу першого поселення українців у Канаді. Це стало унікальною подією в історії світової нумізматики. З того часу щорічно випускається нова монета, виготовлена з чистого срібла (Ag 99,99 %), вагою 31,82 г та колоритним реверсом, прикрашеним емаллю», – йдеться у повідомленні.

фото: Рівненська обласна рада

Зазначається, що цьогоріч дизайн реверсу розробила канадка українського походження, художниця та писанкарка Таня Микитюк.

Вона використала традиційні писанкові мотиви, відобразивши їх зеленими й фіолетовими кольорами з вкрапленням срібного на чорному тлі.

фото: Рівненська обласна рада

«У центрі композиції – восьмикутна зірка, що символізує сонце, а стилізовані квіти – надія на відродження природи і життя та стійкість. На аверсі – профіль королеви Єлизавети II», – йдеться у повідомленні.

фото: Рівненська обласна рада

Наразі колекція таких монет «писанок» налічує дев'ять екземплярів.

Нагадаємо, що писанки та крашанки, поряд із паскою є важливими атрибутами Великодня. Сьогодні люди часто плутають ці поняття, тож музей Івана Гончара, який зберігає та поширює українську традиційну культуру, запропонував пригадати, в чому різниця між цими традиційними великодніми атрибутами: Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця.

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