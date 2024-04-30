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Нова монета «Писанка» поповнила колекцію Острозького музею (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нова монета «Писанка» поповнила колекцію Острозького музею (фото)
Цьогоріч дизайн реверсу розробила канадка українського походження, художниця та писанкарка Таня Микитюк
фото: Рівненська обласна рада

Наразі колекція таких монет «писанок» налічує дев'ять екземплярів

Унікальну монету «Писанку» було передано до Острозького замку – Державний історико-культурний заповідник м. Острог. Її презентували напередодні Великодня. Про це повідомляє Рівненська обласна рада.

«В музеї розповіли, що у 2016 році Королівський монетний двір Канади розпочав випуск монет у формі яєць з нагоди 125-річчя з часу першого поселення українців у Канаді. Це стало унікальною подією в історії світової нумізматики. З того часу щорічно випускається нова монета, виготовлена з чистого срібла (Ag 99,99 %), вагою 31,82 г та колоритним реверсом, прикрашеним емаллю», – йдеться у повідомленні.

Нова монета «Писанка» поповнила колекцію Острозького музею (фото) фото 1
фото: Рівненська обласна рада

Зазначається, що цьогоріч дизайн реверсу розробила канадка українського походження, художниця та писанкарка Таня Микитюк.
Вона використала традиційні писанкові мотиви, відобразивши їх зеленими й фіолетовими кольорами з вкрапленням срібного на чорному тлі.

Нова монета «Писанка» поповнила колекцію Острозького музею (фото) фото 2
фото: Рівненська обласна рада

«У центрі композиції – восьмикутна зірка, що символізує сонце, а стилізовані квіти – надія на відродження природи і життя та стійкість. На аверсі – профіль королеви Єлизавети II», – йдеться у повідомленні.

Нова монета «Писанка» поповнила колекцію Острозького музею (фото) фото 3
фото: Рівненська обласна рада

Наразі колекція таких монет «писанок» налічує дев'ять екземплярів.

Нагадаємо, що писанки та крашанки, поряд із паскою є  важливими атрибутами Великодня. Сьогодні люди часто плутають ці поняття, тож музей Івана Гончара, який зберігає та поширює українську традиційну культуру, запропонував пригадати, в чому різниця між цими традиційними великодніми атрибутами: Крашанки і писанки: чим відрізняються великодні яйця.

Також зараз триває Великий піст, який для православних розпочався 18 березня. У цей час віряни відмовляються від м’ясної та молочної їжі, а також від розваг, веселощів та святкувань. Як правильно дотримуватися Великого посту читайте у матеріалі «Главкома».

До слова, Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня.  

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Теги: Великдень 2024 Рівне музей Україна Канада

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