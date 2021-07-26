  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У ЄС схвалили ковід-вакцину для щеплення підлітків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Щеплювати нею можна з 12 років - У ЄС схвалили ковід-вакцину для щеплення підлітків
    Щеплювати нею можна з 12 років

    Вакцину розробила компанія Moderna

    Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) схвалила застосування ковід-вакцини Spikevax для щеплення неповнолітніх громадян від 12 до 17 років.

    Виробником вакцини є компанія Moderna. Про це повідомляться на сайті EMA.

    Раніше EMA дозволила використовувати цю вакцину людям віком від 18 років.

    Ефект вакцини Spikevax довели у дослідженні за участю 3 732 осіб від 12 до 17 років. Воно показало дієвість Spikevax серед підлітків, подібну до тієї, яку спостерігали у людей від 18 до 25 років.

    Нагадаємо, у ЄС вже понад 200 мільйонів дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу. Це майже 55% дорослого населення ЄС.

    А от більшість американців, які не були вакциновані від Covid-19, і надалі не мають наміру розбити щеплення.

    Відповідно до опублікованих результатів, 45 % нещеплених у США заявили, що точно не вакцинуватимуться, ще 35 % – скоріш за все цього не робитимуть.

    Читайте також:
    Теги: ЄС щеплення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У ЄС схвалили ковід-вакцину для щеплення підлітків