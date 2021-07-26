У ЄС схвалили ковід-вакцину для щеплення підлітків

Щеплювати нею можна з 12 років

Вакцину розробила компанія Moderna

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) схвалила застосування ковід-вакцини Spikevax для щеплення неповнолітніх громадян від 12 до 17 років.

Виробником вакцини є компанія Moderna. Про це повідомляться на сайті EMA.

Раніше EMA дозволила використовувати цю вакцину людям віком від 18 років.

Ефект вакцини Spikevax довели у дослідженні за участю 3 732 осіб від 12 до 17 років. Воно показало дієвість Spikevax серед підлітків, подібну до тієї, яку спостерігали у людей від 18 до 25 років.

Нагадаємо, у ЄС вже понад 200 мільйонів дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу. Це майже 55% дорослого населення ЄС.

А от більшість американців, які не були вакциновані від Covid-19, і надалі не мають наміру розбити щеплення.

Відповідно до опублікованих результатів, 45 % нещеплених у США заявили, що точно не вакцинуватимуться, ще 35 % – скоріш за все цього не робитимуть.

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