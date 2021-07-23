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    Як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію: роз’яснення МОЗ

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    &nbsp;Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами - Як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію: роз’яснення МОЗ
     Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами
    Скріншот із сайту МОЗ

    У МОЗ закликали не забути взяти з собою закордонний паспорт, адже в свідоцтво будуть вносити номер саме цього документа

    Міністерство охорони здоров’я України заявило, що всі щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу, які доступні в Україні, можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19 у свого сімейного лікаря. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    У міністерстві заявили, що лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайній білому папері формату А4. Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну.

    Бланк можна скачати тут.

    У МОЗ закликали не забути взяти з собою закордонний паспорт, адже в свідоцтво будуть вносити номер саме цього документа, а ім'я латиницею має бути записано так само, як у паспорті.

    У відомстві додали, що отримавши свідоцтво, потрібно переконатися, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

    Тим часом Україна стрімко нарощує темпи Covid-вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 920 068 осіб, із них отримали одну дозу – 2 920 066 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 619 131 особа (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 539 197 щеплень.

    Як відомо, зараз в Україні застосовують чотири вакцини від коронавірусу. З 21 липня, крім препаратів Pfizer, Sinovac Biotech і AstraZeneca, почали застосовувати Moderna.

    На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікар паспорт туризм документи щеплення вакцинація мандрівка коронавірус
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    Як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію: роз’яснення МОЗ