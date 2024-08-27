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За базою ДПСУ Дмитрук досі в Україні. Опубліковано деталі резонансної втечі нардепа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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За базою ДПСУ Дмитрук досі в Україні. Опубліковано деталі резонансної втечі нардепа
ЗМІ: До втечі в останнє Дмитрук залишав країну ще у 2023 році
фото з відкритих джерел

У той час коли депутат вже був в аеропорту – молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата, але підстав для цього ще не було

24 серпня вдень народний депутат України, прихильник Московської церкви, Артем Дмитрук незаконнно залишив територію України, і у той же день поїхав з Молдови до Італії. Однак за офіційною базою Держприкордонної служби політик досі перебуває в Україні. Деталі втечі нардепа публікує «Українська правда».

Зазначається, що 24 серпня о 12 годині Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка». 

«За інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, далі депутат одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде. У поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак за таких обставин він не мав би можливості одразу залишати країну того ж дня. Наразі молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин», – йдеться у матеріалі.

Як вдалося дізнатися журналістам від джерел в українських правоохоронних органах, 24 серпня Дмитрук не виїжджав з України в офіційний спосіб і якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі перебуває в Україні. 

З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час коли український депутат вже перебував у аеропорту «Кишинів» – молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову. 

«Що цікаво, виліт рейсу Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. І Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 (про що свідчить виписка з молдавської прикордонної бази, яка є у розпорядженні редакції), вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно лише о 20-тій годині. Джерела у молдавських правоохоронних органах, які ознайомились з відео з камер спостереження кишинівського аеропорту, кажуть, що депутат помітно нервував. І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку», – йдеться у матеріалі.

За базою ДПСУ Дмитрук досі в Україні. Опубліковано деталі резонансної втечі нардепа фото 1
фото: Українська правда

Вже 25 серпня підстави для затримання молдавські правоохоронці отримали від української сторони, оскільки лише 25 серпня Дмитруку було оголошено про підозру. «І якщо нардеп повернеться до Молдови, то цього разу його можуть затримати. Але очевидно, що на такий крок він навряд чи піде», – вважає журналіст.

За даними джерел серед молдавських правоохоронців, вже вчора в столиці Молдови працювали представники українських правоохоронних органів. 

Ймовірно, Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс й Італія не була його кінцевою зупинкою. Проте де саме зараз перебуває народний депутат – невідомо.

До слова, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув територію України, 26 серпня заявив, що за його родиною стежили та намагалися викрасти з готелю у Європі.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. 

Також «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».

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Теги: депутат відео Артем Дмитрук парламент квиток кордон журналіст розслідування Українська правда скандал викрадення прокурор літак підозра

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