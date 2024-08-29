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Україна обговорює із союзниками створення «поясу безпеки» над західними областями

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Україна обговорює із союзниками створення «поясу безпеки» над західними областями
Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників
фото з відкритих джерел

Умєров: Все більше союзників підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї для самозахисту

Україна продовжує консультації з партнерами щодо можливості створення «щита ППО» над заходом України. Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня.

Умєров нагадав, що Київ ініціював засідання після масованої повітряної атаки, для якої РФ використала понад 200 ракет і безпілотників.  

«Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Ми обговорили подальші плани з постачання систем ППО і ракет-перехоплювачів до них. Нам необхідно посилювати протиповітряну оборону. Також ми продовжуємо консультації, зокрема у двосторонніх форматах, щодо створення «щита ППО», так званого «пояса безпеки» над західними областями країни», – написав Умєров у своєму X (Twitter).

Міністр подякував союзникам за надану та обіцяну підтримку, і зауважив, що все більше союзників підтримують зняття обмежень на застосування Україною далекобійної зброї для самозахисту, відповідно до норм міжнародного права.

До слова, у п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, аби підштовхнути США зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви. Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського депутата.

Раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що якщо партнери України знімуть обмеження з використання їхньої зброї для ударів по РФ, то це лише сприятиме мирним зусиллям Києва. 

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Теги: зброя обмеження Україна міністр Рустем Умєров озброєння

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