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Наразі немає підстав для того, щоб «Укрзалізниця» заходила у збитки – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Наразі немає підстав для того, щоб «Укрзалізниця» заходила у збитки – експерт
Експерт висловив припущення, що заяви про збитки з боку керівництва компанії, лише для того, щоб добитися чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення
фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» наростила обсяги перевезень і має говорити про прибутки, але аж ніяк не про збитки – експерт

Державний залізничний монополіст наростив обсяги перевезень, тож наразі немає жодних підстав для того, щоб компанія звітувала про збитки. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи заяву керівництва УЗ про необхідність підвищення тарифу для уникнення збитків. 

«З точки зору ринку, підстав для того, щоб компанія заходила в різкі збитки, ми точно не бачимо. Більше того: ми бачимо зростання вантажообігу. І коли «Укрзалізниця» каже, що у них за один місяць зменшилася прибутковість, – було би цікаво взагалі подивитися на розрахунки, які вони використовували. Адже компанія має абсолютно зростаючу динаміку вантажопотоків, і це гарна підстава для того, щоб у них зростали вантажні перевезення, а відповідно – і доходи, і відповідно маржинальний прибуток», – каже експерт.

Він висловив припущення, що заяви про збитки з боку керівництва компанії – просто інформаційна кампанія, направлена на те, щоб добитися чергового підвищення тарифів на вантажні перевезення.

«Це просто спроба інформаційної кампанії на фоні чергової спроби індексації тарифів, які на цей раз називають «вирівнюванням тарифів між класами». «Укрзалізниця» банально намагається збільшити свої доходи за рахунок вантажовідправників. Зараз компанія намагається показати, що у неї все погано – хоча буквально ще декілька тижнів тому були заяви з боку голови правління компанії про те, що фінансова ситуація «Укрзалізниці» є гарною, вона працює, і динаміка позитивна», – нагадав Вовк.

Нагадаємо, за перше півріччя «Укрзалізниця» прозвітувала про рекордні обсяги перевезень та про отримання 3,1 млрд грн прибутку.

Водночас, як заявив керівник УЗ Євген Лященко, на кінець року компанія планує збиток у розмірі 2,7 млрд грн, тому необхідно в черговий раз підвищити тарифи на перевезення.

Натомість в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) заявили, що підвищення залізничних вантажних тарифів матиме вкрай негативний вплив на промисловість та знизить експортні надходження.

До того ж, постійні збитки «Укрзалізниці» генерують не перевезення вантажів, а значні та постійно зростаючі витрати компанії, а також кричуща некомпетентність її менеджменту.

Теги: тарифи Укрзалізниця промисловість перевезення

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