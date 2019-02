У Каліфорнії літак врізався в житлові будинки

Після падіння літак вибухнув

В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак зазнав аварії в житловому районі.

Про це повідомляє видання The Sun.

За даними видання, повітряне судно врізалося в два будинки і вибухнув, почалася пожежа.

На місце прибули екстрені служби, даних про постраждалих поки немає.

Video at scene of #planecrash #yorbalinda Source Nicole Pronk @cbsla #cbsla ⁦ @KCBSKCALDesk ⁩ pic.twitter.com/NYZlU5Y8iR

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB