  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Каліфорнії літак врізався в житлові будинки

    • Розсилка
    У Каліфорнії літак врізався в житлові будинки

    Після падіння літак вибухнув

    В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак зазнав аварії в житловому районі.

    Про це повідомляє видання The Sun.

    За даними видання, повітряне судно врізалося в два будинки і вибухнув, почалася пожежа.

    На місце прибули екстрені служби, даних про постраждалих поки немає.

    Очевидці відзначають, що інцидент стався біля початкової школи.

    Нагадаємо, 21 січня дальній бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Мурманській області Росії, два члени екіпажу загинули, двоє вижили.

    Читайте також
    пожежа США авіа авіакатастрофа літак Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ