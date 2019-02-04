У Каліфорнії літак врізався в житлові будинки
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Після падіння літак вибухнув
В американському штаті Каліфорнія легкомоторний літак зазнав аварії в житловому районі.
Про це повідомляє видання The Sun.
За даними видання, повітряне судно врізалося в два будинки і вибухнув, почалася пожежа.
На місце прибули екстрені служби, даних про постраждалих поки немає.
Live video https://t.co/5QqUOwlORN#Breaking #yorbalinda #planecrash @OCFA_PIO— Dave Toussaint (@engineco16) 3 февраля 2019 г.
Video at scene of #planecrash #yorbalinda Source Nicole Pronk @cbsla #cbsla @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/NYZlU5Y8iR— michele gile (@CBSmichelegile) 3 февраля 2019 г.
A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) 3 февраля 2019 г.
Очевидці відзначають, що інцидент стався біля початкової школи.
Нагадаємо, 21 січня дальній бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії в Мурманській області Росії, два члени екіпажу загинули, двоє вижили.