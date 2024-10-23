Засновник піратської онлайн-бібліотеки «Флібуста» пішов із життя шляхом евтаназії

Творець проєкту Stiver лишив передсмертну записку

Шляхом евтаназії помер засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver. Про це повідомляється на форумі ресурсу.

Stiver у передсмертному повідомленні зазначив, що вирішив скористатись можливістю так званого assisted suicide (самогубство з допомогою іншої особи, або евтаназія) за допомогою смертельної дози тіопенталу.

«Здрастуйте, начебто визначилася дата моєї смерті. Хочу використовувати, можливо, assisted suicide, який у Німеччині тепер дозволено. Якщо все піде за планом, то завтра у неділю 20.10. отримаю смертельну дозу тіопенталу. Якщо не відпишуся у понеділок, значить спрацювало :) Прохання тоді у вівторок опублікувати цю інформацію – для історії та щоб зупинити будь-які збори «на допомогу Стіверу», – написав Stiver.

Зазначимо, що Stiver жив у Німеччині, на форумі спілкувався російською мовою. Він ніколи не розкривав своє справжнє ім'я.

«Флібуста» – безкоштовна некомерційна піратська онлайн-бібліотека, яка була створена у 2009 році та надавала можливість безоплатно читати та завантажувати книги. Вона з'явилася, коли бібліотека «Лібрусек» ввела обмеження на вільний доступ до книг. Бібліотека була популярним джерелом піратських книжок серед українців, росіян та білорусів.З гідно з відкритими даними, творцем і власником бібліотеки є користувач із Німеччини Stiver. За останніми даними, на сайті зібрано понад 1 ТБ книжок, здебільшого російською мовою.

Нагадаємо, що наприкінці вересня цього року адміністратор «Флібусти» оголосив про закриття піратської інтернет-бібліотеки. Причиною стала виявлена ​​у творця проєкту злоякісна та агресивна форма пухлини мозку.

«Я в лікарні з непристойних розмірів гліобластомою. На жаль, «Флібуста» на цьому, мабуть, закінчилася, як і я сам», – писав Stiver.

До слова, у Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Однак поліція порушила справу за допомогу в самогубстві. Вже затримано кількох людей.