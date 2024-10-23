Засновник піратської онлайн-бібліотеки «Флібуста» пішов із життя шляхом евтаназії
Творець проєкту Stiver лишив передсмертну записку
Шляхом евтаназії помер засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver. Про це повідомляється на форумі ресурсу.
Stiver у передсмертному повідомленні зазначив, що вирішив скористатись можливістю так званого assisted suicide (самогубство з допомогою іншої особи, або евтаназія) за допомогою смертельної дози тіопенталу.
«Здрастуйте, начебто визначилася дата моєї смерті. Хочу використовувати, можливо, assisted suicide, який у Німеччині тепер дозволено. Якщо все піде за планом, то завтра у неділю 20.10. отримаю смертельну дозу тіопенталу. Якщо не відпишуся у понеділок, значить спрацювало :) Прохання тоді у вівторок опублікувати цю інформацію – для історії та щоб зупинити будь-які збори «на допомогу Стіверу», – написав Stiver.
Зазначимо, що Stiver жив у Німеччині, на форумі спілкувався російською мовою. Він ніколи не розкривав своє справжнє ім'я.
Нагадаємо, що наприкінці вересня цього року адміністратор «Флібусти» оголосив про закриття піратської інтернет-бібліотеки. Причиною стала виявлена у творця проєкту злоякісна та агресивна форма пухлини мозку.
«Я в лікарні з непристойних розмірів гліобластомою. На жаль, «Флібуста» на цьому, мабуть, закінчилася, як і я сам», – писав Stiver.
До слова, у Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Однак поліція порушила справу за допомогу в самогубстві. Вже затримано кількох людей.
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