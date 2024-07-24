У Туреччині з'явиться скандальний закон про евтаназію бездомних тварин

Проти закону виступили опозиція та зоозахисники, вважаючи його жорстким

Комітет парламенту Туреччини підгототував до схвалення депутатами законопроєкт щодо безпритульних тварин. Очікується, що документ буде прийнятий вцілому найближчим часом, ще до того, як парламент Туреччини піде на літні канікули. Зокрема він дозволяє присипляти бездомних собак і вводить жорсткі штрафи за залишення собак на вулиці. Про це пише ntv.

«Комітетом з питань сільського господарства, лісівництва та сільських справ після майже 14 годин обговорень було прийнято ще 4 статті законопроєкту про внесення змін до Закону про захист тварин щодо безпритульних тварин. Таким чином, загальна кількість прийнятих змін становить сім пунктів», – йдеться у публікації.

З такою ініціативою виступила правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше він заявив, що в країні налічується близько 4 мільйонів бездомних тварин. Багато хто блукає зграями, є випадки нападу на людей. Законопроєкт, який викликав великий суспільний резонанс, зобов'язує муніципалітети відловлювати бродячих собак і поміщати їх у притулки для стерилізації. Хворих на сказ і агресивних тварин будуть піддавати евтаназії. Деякі зоозахисники, які не змогли потрапити до зали комісії, протестували проти ситуації, скандуючи гасла у парламенті, опозиційні депутати назвали пропозицію неконституційною та попросили її відкликати.

Основні моменти майбутнього закону:

У законі чітко розмежовані «домашні» та «бездомні» тварини. Кішки та собаки мають бути зареєстровані у базі Міністерства сільського та лісового господарства.

Змінено визначення притулку для тварин – це місце, де тварини утримуються та лікуються до їх передачі новим власникам. Прибрано фразу «життя бездомних тварин має підтримуватися як і життя домашніх».

Чітко прописаний момент догляду за тваринами: дбати про тварин можна лише у притулках. Щоб доглядати тварину поза притулком, її потрібно офіційно взяти під опіку.

Евтаназія (присипання) дозволена для небезпечних, інфекційних чи невиліковно хворих тварин. При цьому у самому тексті закону вилучено слово «евтаназія», проти якого рішуче виступала опозиція та любителі тварин. Замість зазначеного твердження в Законі про ветеринарну службу було зроблено посилання на існуючий закон про «евтаназію».

Місцева влада разом з волонтерами створить притулки для тварин, доглядатимуть їх до передачі новим власникам і проводитимуть навчання.

За залишення тварин на вулиці і без догляду збільшено штрафи з 2000 ($61), до 60 000 лір($1825). За залишення бездомних тварин поза притулком – 50 тис турецьких лір ($1521).

До того ж муніципалітети мають створити притулки до 31 грудня 2028 року. Виділені гроші не можна витрачати на інші цілі.

Реєстрація: Власники кішок та собак мають зареєструвати своїх тварин цифровими методами до 31 грудня 2025 року.

У свою чергу турецькі зоозахисники абсолютно не згодні із ініціативою влади, і пов'язують зростання кількості бродячих собак із малоефективною системою стерилізації, яка діє в країні протягом останніх 20 років. У середньому стерилізують 260 тис. тварин на рік. Активісти кажуть, що цього замало. Вони підкреслюють, що прибраних з вулиць собак просто не буде де тримати, нагадуючи про невдалу спробу 1910 року, коли 80 тис. відловлених тварин відправили на острівець неподалік Стамбула. Там вони вбивали один одного, страждаючи від голоду та спраги.

До слова, Євросоюз передав Києву третю групу з 12 собак-саперів для розмінування території України. Церемонія передачі українській стороні собак відбулася у п’ятницю на аеродромі Лососіна–Дольна поблизу Нового Сонча на півдні Польщі.