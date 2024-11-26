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У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО: деталі
Члени НАТО підтвердили свою підтримку України
фото: пресслужба Альянсу

Члени НАТО зазначили, що атака на Дніпро розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Сторони обговорили застосування Росією нової балістичної ракети. Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Відомо, що на зустрічі виступали «високопоставлені військові посадові особи України», які проінформували союзників про поточну ситуацію.

Члени НАТО, у свою чергу, підтвердили свою підтримку України та зазначили, що атака на Дніпро розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення.

«Розгортання цієї зброї не змінить хід конфлікту і не утримає союзників по НАТО від підтримки України», – заявила прессекретарка НАТО Фарах Дахлаллах.

Рада Україна-НАТО є форумом для консультацій між членами Альянсу та Україною з питань безпеки, що становлять спільне занепокоєння, включно з агресивною війною Росії. Засідання проходило під головуванням виконуючого обов’язки заступника Генерального секретаря НАТО Бориса Руге.

Наступне засідання Ради Україна-НАТО заплановане 3-4 грудня, воно відбужеться під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. 

Як повідомлялося, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу. Крім цього, автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, «забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем».

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули. Про це пише Bloomberg.

Видання стверджує, що запрошення до НАТО, як того передбачає План перемоги українського президента Володимира Зеленського, став би частиною зусиль Байдена для зміцнення України до того, як Трамп офіційно вступить на посаду.

Рішення не закликати до надання Україні запрошення було зумовлене «малою імовірністю успіху в короткостроковій перспективі» від такого запрошення. Крім того, російський лідер Володимир Путін також стверджував, що членство України в НАТО було б приводом для війни РФ із Альянсом.

Також Україна скликала екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування Росією нової балістичної ракети. Про це повідомляє AFP. Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.

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Теги: Дніпро військові Україна населення НАТО

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