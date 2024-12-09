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Топчиновник Шотландії йде у відставку після звинувачень у домаганнях до українських біженок

Ірина Бура
glavcom.ua
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Топчиновник Шотландії йде у відставку після звинувачень у домаганнях до українських біженок
Кемі Дей очолював міську раду Единбурга з травня 2022 року
фото з відкритих джерел

Кеммі Дей пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями в їхньому розслідуванні

50-річний Кеммі Дей, мер Единбурга, що у Шотландії, подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці стосовно біженок з України. Про це пише ВВС.

Дей сказав, що останні повідомлення в медіа про його особисте життя «відволікають його від важливої роботи». Це нібито причина, чому він іде з посади керівника міськради. Дей також пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями в їхньому розслідуванні.

Кеммі Дей з 2008 року працював депутатом ради Единбурга, а з 2022-го очолив міську раду як представник лейбористів, що мають там меншість. Тепер міськрада Единбурга має обрати нового керівника 19 грудня.

Нагадаємо, мера Единбурга звинуватили в домаганні до українських біженок. Він нібито надсилав українкам відверті повідомлення – питав про їхні сексуальні вподобання, робив компліменти щодо зовнішності, пропонував «зустрітися за келихом вина» та відправляв смайлики поцілунків. Деякі з опитаних українок сказали, що спілкування з Деєм було неприємним. Жінки відчували тиск через його статус і боялися.

Консульство України в Единбурзі заявило, що чекає на результати розслідування та сподівається на справедливе вирішення справи.

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Теги: міськрада Шотландія розслідування Україна поліція біженці

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