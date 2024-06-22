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У Казахстані спалахнув хмарочос, триває евакуація (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Казахстані спалахнув хмарочос, триває евакуація (відео)
Пожежа в Астані
фото: First News Media

Вогнеборці гасять потужну пожежу в Астані

У столиці Казахстану Астані загорівся 26-поверховий житловий комплекс. Про це повідомило місцеве видання First News Media.

«У ці хвилини в місті Астана вогнеборці гасять пожежу в будівлі, розташованій на проспекті Туран 37/9», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Даних про жертв чи постраждалих наразі немає.

Казахстанські ЗМІ вказують, що триває евакуація мешканців. На відео, опублікованих у мережі, видно, що 26-поверхова будівля охоплена димом.

Нагадаємо, що вчора у російському Ростові прогриміли вибухи, унаслідок чого виникла пожежа на базі МВС. 

Крім того, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа. 

До слова, 15 червня вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка тривала три дні внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів. 

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Теги: будинок Казахстан пожежа

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