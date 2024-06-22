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Затримано одного з підозрюваних у нападі на казахського журналіста

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Затримано одного з підозрюваних у нападі на казахського журналіста
Двоє громадян Казахстану спланували вбивство журналіста Садикова
фото: Telegram/Офіс генпрокурора

Правоохоронні органи України встановили осіб, які напали на Садикова

Затримано одного з підозрюваних у замаху на казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова, скоєному в Києві 18 червня. Про це повідомила генеральна прокуратура Казахстану.

Правоохоронні органи України встановили осіб, які вчинили напад на Садикова.

«Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи про причетність Жаканбаєва та Каратаєва до скоєного злочину», – йдеться в повідомленні.

Учора, 21 червня, підозрюваний Жаканбаєв А.М. самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи. Цього ж дня його затримали за підозрою у скоєнні злочину.

Його співучасник Каратаєв М. досі перебуває у розшуку.

Як раніше повідомлялося, унаслідок нападу у Києві постраждав казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа «Басе» Айдос Садиков. Двох громадян Казахстану, підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство опозиціонера, оголосили в міжнародний розшук. 

Зокрема, Садиков відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в січні 2022 року, коли для їх придушення вводили війська Організації договору про колективну безпеку.

У жовтні 2023 року Садикова було оголошено в розшук у Казахстані за «розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі». Останнє відео на каналі «Басе», який Садиков вів разом з дружиною, вийшло сьогодні, де президент Токаєв названий «маріонеткою російського впливу».

Нагадаємо, у Києві на вулиці Віктора Ярмоли в районі станції метро «Політехнічний інститут» невідомий підійшов до припаркованого автомобіля та вистрілив у чоловіка, який сидів там з дружиною. Після стрілянини зловмисник втік.

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Теги: Київ кримінал Казахстан напад журналіст

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