Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Тамбовській області загорілася ще одна нафтобаза внаслідок атаки безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Тамбовській області загорілася ще одна нафтобаза внаслідок атаки безпілотників
На нафтобазі виникла сильна пожежа
скріншот з відео

За попередньою інформацією, загоряння на нафтобазі сталося через атаку безпілотників

На території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горить резервуар. Про це повідомив очільник Тамбовської області Максим Єгоров.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників.

«Сьогодні рано вранці стався хлопок і загоряння резервуара на території Платоновської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області. Інцидент трапився, імовірно, через БПЛА», – заявив він.

Як зазначив російський посадовець, до ліквідації наслідків залучено сили територіальної підсистеми Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи від МНС Росії.

Також вранці в Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки БПЛА. Дрон розірвався в повітрі.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Атака на завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом. Повідомляється, що дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

Раніше, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України.

Читайте також: Атака дронів на нафтобазу у Ростовській області: з'явилися супутникові фото
Теги: пожежа безпілотник росія нафта війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні компанії не поспішають покидати Росію навіть через санкції
Західні компанії не поспішають залишити Росію, попри війну та санкції
28 травня, 22:14
Як Китай оминає російські двигуни у літакобудуванні
Росія хоче компенсувати санкційні втрати в авіабудуванні. Хто допоможе?
10 червня, 12:20
Щодо ведення сучасної війни наші сержанти та офіцери, мають самі їхати у країни НАТО та проводити курси
Що нам може розказати НАТО? Чи варто відправляти наших воїнів навчатися за кордон
13 червня, 14:04
Саудівський Tornado із Storm Shadow під час кампанії проти єменських хуситів
Удари далекобійними ракетами по території РФ. Історичні паралелі
31 травня, 19:26
Путін намагається знайти вихід із розпочатої ним війни, яку неможливо виграти
Куди тягне Росію диктатор Путін?
27 травня, 15:51
Модернізований морський дрон Sea Baby
Глава СБУ розповів про особливість модернізованих дронів Sea Baby
25 травня, 14:54
«Циклон» є носієм ракет «Калібр», якими Росія обстрілює Україну
Ураження «Циклона»: з’явилися супутникові знімки наслідків
23 травня, 21:20
У 2022 інвестиції у російську дочку AliExpress припинилися, а у 2023 доходи компанії у Росії скоротилися на третину
AliExpress перестав приймати рублі та надсилати замовлення до Росії
29 травня, 10:12
Лісова пожежа на Харківщині
На Харківщині спалахнули майже 4 тис. га лісу
1 червня, 15:08

Соціум

Спадкоємиця корпорації BASF планує роздати десятки мільйонів доларів
Спадкоємиця корпорації BASF планує роздати десятки мільйонів доларів
У Тамбовській області загорілася ще одна нафтобаза внаслідок атаки безпілотників
У Тамбовській області загорілася ще одна нафтобаза внаслідок атаки безпілотників
Сполучені Штати оштрафували турецьку авіакомпанію за польоти до РФ
Сполучені Штати оштрафували турецьку авіакомпанію за польоти до РФ
Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї (оновлено)
Безпілотники атакували НПЗ у Краснодарському краї (оновлено)
Політичні вбивства і стосунки з неповнолітніми: з'явився фільм про Кадирова
Політичні вбивства і стосунки з неповнолітніми: з'явився фільм про Кадирова
У Великій Британії активісти покрили Стоунгендж помаранчевою фарбою (відео)
У Великій Британії активісти покрили Стоунгендж помаранчевою фарбою (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
11K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7354
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6759
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6042
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години

Новини

Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua