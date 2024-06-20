У Тамбовській області загорілася ще одна нафтобаза внаслідок атаки безпілотників

За попередньою інформацією, загоряння на нафтобазі сталося через атаку безпілотників

На території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горить резервуар. Про це повідомив очільник Тамбовської області Максим Єгоров.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників.

«Сьогодні рано вранці стався хлопок і загоряння резервуара на території Платоновської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області. Інцидент трапився, імовірно, через БПЛА», – заявив він.

Як зазначив російський посадовець, до ліквідації наслідків залучено сили територіальної підсистеми Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи від МНС Росії.

У Тамбовській області палає нафтобаза pic.twitter.com/Mjj6ezFfwM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

Також вранці в Первомайському муніципальному окрузі було виявлено залишки БПЛА. Дрон розірвався в повітрі.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Атака на завод почалася близько 2:30 ночі за місцевим часом. Повідомляється, що дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа.

💥У Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ🔥 pic.twitter.com/mkz0CD6za4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 20, 2024

Раніше, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, Ростовську область атакували безпілотники, внаслідок чого спалахнув нафтооб'єкт. Про це заявив губернатор області Василь Голубєв. За словами російського чиновника, у місті Азов внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами.

Згодом стало відомо, що за нічною атакою на нафтобази у Ростовській області РФ стоїть Служба безпеки України.