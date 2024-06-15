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Гасили три доби. Рятувальники відзвітували про завершення операції на Київщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Гасили три доби. Рятувальники відзвітували про завершення операції на Київщині
О 7:21 15 червня ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві в Київській області
фото: ДСНС

Ліквідації загоряння на промисловому підприємстві тривала три дні

У суботу вранці вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Київщина: 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

О 7:21 15 червня ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві в Київській області
О 7:21 15 червня ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві в Київській області
фото: ДСНС

Таким чином, операція з ліквідації загоряння тривала три доби.

Операція з ліквідації загоряння на Київщині тривала три доби
Операція з ліквідації загоряння на Київщині тривала три доби
фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені

У ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. У результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Триває 843-й день повномасштабної війни. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу. Протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет.

Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Теги: обстріл війна пожежа Київщина

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