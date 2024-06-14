На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ

Пожежа на Київщині, що виникла внаслідок атаки РФ у ніч на 12 червня

Загоряння на підприємстві локалізовано

На Київщині рятувальники вже третю добу приборкують пожежу, яка виникла на підприємстві внаслідок падіння уламків ворожих дронів. Про це розповіла речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в коментарі rbc.ua.

«Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває», – розповіла посадовиця.

За її словами, загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає.

«Рятувальники працюють на охолодження», – додала Рубан.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.

У ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. У результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.

Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли переважно на захід. Також ворог вибирав для удару «класичні» цілі.

Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.