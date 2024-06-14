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На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Київщині вогнеборці вже третю добу гасять пожежу, спричинену атакою РФ
Пожежа на Київщині, що виникла внаслідок атаки РФ у ніч на 12 червня
фото: ДСНС

Загоряння на підприємстві локалізовано

На Київщині рятувальники вже третю добу приборкують пожежу, яка виникла на підприємстві внаслідок падіння уламків ворожих дронів. Про це розповіла речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в коментарі rbc.ua.

«Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває», – розповіла посадовиця.

За її словами, загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає.

«Рятувальники працюють на охолодження», – додала Рубан.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені

У ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. У результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня, російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.

Під час нової масованої атаки РФ Україною в ніч на 14 червня окупанти запустили ракети, які летіли переважно на захід. Також ворог вибирав для удару «класичні» цілі. 

Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 14 червня 2024 року

Теги: пожежа війна обстріл Київщина рятувальники

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