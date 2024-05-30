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Вибухи в Криму та комбінована атака на Україну. Головне за ніч

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вибухи в Криму та комбінована атака на Україну. Головне за ніч
В Харкові о 02:05 пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Головні новини ночі проти 30 травня

У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки. У Москві масштабна пожежа на промисловій територій. Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів для постачання в Україну. Унаслідок нічної атаки на Керч постраждало два порома: деталі.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 травня, щоб ви були в курсі подій.

У Харкові пролунала серія вибухів: мер міста повідомив про наслідки

В Харкові, 30 травня, о 02:05 пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі.

«Був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газонін, постраждали й навколишні будинки – бачимо багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід – дізнаємось детальніше», – йдеться у повідомленні.

Терехов зауважив, що після влучання є четверо постраждалих.

Унаслідок нічної атаки на Керч постраждало два порома: деталі

У ніч проти 30 травня 2024 року в тимчасово окупованій Керчі пролунало, за різними підрахунками місцевих жителів, від шести до 20 вибухів, повідомляє Telegrаm-канал Astra.

Російська окупаційна влада заявила, що, мовляв, під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури м. Керч від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний – пошкоджено скління надбудов.

«Чутно вибухи»: у Москві масштабна пожежа на промисловій територій

У Москві, в районі Новогирєєво, спалахнув склад на площі 2 тис. квадратів. Повідомляється, що всередині люди чули голосні «хлопки», а для гасіння на місце пожежі вже летять гелікоптери.

За наявною інформацією, загоряння розпочалося приблизно о 4:20 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу «Торос». Вогонь швидко поширився приміщеннями складу, відомо, що вже зруйнована частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі нині видно величезний стовп чорного диму.

NYT: Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів для постачання в Україну

Пентагон відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну: там планують виробляти близько 30 тис. 155-мм снарядів на місяць. Про це повідомляє The New York Times.

Стало відомо, що завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну. Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва завдяки фінансуванню від Конгресу та допомозі компанії Repkon.

Литва заборонила ввезення 2,8 тис. видів російської та білоруської агропродукції

Уряд Литви затвердив перелік сільськогосподарської продукції та кормів із Росії та Білорусі, які заборонять ввозити в країну з 3 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода. Відповідно до офіційного переліку литовського уряду, заборона на ввезення поширюється на 2,8 тис. видів агропродукції.

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Теги: Місяць Ігор Терехов традиції Пентагон завод обстріл окупанти вибух пожежа

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