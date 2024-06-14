Росіяни заявили про атаку БпЛА в Курській, Ростовській та Воронезькій областях: що відомо

Безпілотниками атаковано нафтобазу у Воронезькій області: пошкоджено резервуари з паливом

Вночі, 14 червня, росіяни повідомили про масовану атаку безпілотниками одразу в декількох областях: у Воронезькій, Ростовській та Курській.

Зазначається, що ціллю безпілотників у Воронезькій області стала нафтобаза у Ліскінському районі. Губернатор області відрапортував, що БпЛА пошкодили об'єкт, проте пожежа нібито не виникла.

«За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Займання не допущено. Постраждалих немає. На даний момент на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події продовжується. Ушкодження об'єкта уточнюються», – написав губернатор Гусєв.

У Курській області росіяни також повідомляли про атаку, проте, чи атакували безпілотники критичну інфраструктуру – невідомо. Губернатор області вже заявив, що нібито «ППО збила п'ять українських безпілотників у небі над Курською областю».

💥💥 У Курську вже годину лунають потужні вибухи pic.twitter.com/lL7MK9F9kU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

У Ростовській області вибухи лунали в обласному центрі та у місті Морозовськ. У місті Ростов-на-Дону камери зафіксували моменти вибухів. Проте, чи були влучання, чи спрацювала ППО не повідомляється.

Уночі в Ростові лунали вибухи pic.twitter.com/pw1afeOoR7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2024

До слова, у Морозовську Ростовської області РФ цієї ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів.

Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Нагадаємо, 5 квітня Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.